Напомним, что убитых с особой жестокостью двух молодых женщин сотрудники милиции обнаружили в одной из квартир в Бобруйске утром 20 июля. Накануне они познакомились с местным ранее судимым 36-летним мужчиной. Именно в его квартире было совершено преступление. Одной из женщин даже удалось позвонить в милицию. Но поскольку она назвала только приблизительный адрес квартиры, в которой находится, милиционеры опоздали.





Личность подозреваемого удалось установить после просмотра видеокамер из кафе, где они познакомились. Он был задержан. Возбуждено уголовное дело, которое расследует Центральный аппарат СК.





"(…) по своей сути это бытовое преступление, к сожалению, с тяжкими последствиями. Причиной происшествия был человеческий фактор. Есть такая наука виктимология — о поведении жертвы. Вот в этой части как раз и (находятся) основные моменты преступления", — заявил журналистам в Бресте во вторник Шуневич.





Также глава МВД отметил, что есть вопросы и к сотрудникам милиции.





По его словам, уже принято решение о проведении служебного расследования.









Он отметил, что не будет сегодня говорить об оперативности реагирования, потому что на первый взгляд было сделано все правильно — сотрудники выбыли по соответствующим временным нормам, достаточно активно осуществляли поиск места происшествия.





В данной связи Шуневич имел в виду то, что позвонившая женщина, которая умирала от нанесенных ей ранений, не сообщила милиции точного адреса, где произошло преступление.





"Вместе с тем, полагаю, нам стоит еще раз задуматься, пересмотреть профессионализм выбывающих следственно-оперативных групп и возможность более эффективно предотвращать подобные правонарушения", — приводит его слова госагентство БелТА



