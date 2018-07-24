Школьники не знают физику? Вузы объявили допнабор на технические специальности
Итоги вступительной кампании на бюджет продолжают подводить в Беларуси: зачисление продлится в вузах до 28 июля. Однако в ряде университетов уже объявили и о дополнительном наборе абитуриентов: не хватает будущих "технарей".
Так, в Гомельском государственном университете имени Скорины не очень много заявлений почти на всех специальностях факультета физики и информационных технологий — из-за отсутствия конкурса зачислению на бюджет подлежат даже абитуриенты, набравшие лишь порядка 130 баллов из 400 (средний балл аттестата + три ЦТ), пишет sputnik.by
Впрочем, допнабора в вузе не объявляли: благодаря процедуре зачисления общефакультетский конкурс сложился, все места "закрыты".
В Гродненском государственном университете также не хватает физиков: на специальность "Физика (научно-педагогическая деятельность)" на 25 мест подано лишь шесть заявлений от абитуриентов.
Десять мест свободны и в Витебском технологическом на специальности "Производство текстильных материалов (технология и менеджмент)", куда также надо сдавать физику.
Мало абитуриентов и на группы технического профиля Полоцкого университета — на "Промышленной электронике", "Радиотехнике" и других. Впрочем, дополнительного набора здесь пока не анонсировали.
Уже объявлен допнабор в Белорусско-российский университет на целый ряд специальностей: "Технология машиностроения", "Технологическое оборудование машиностроительного производства", "Оборудование и технология сварочного производства", "Автоматизация технологических процессов и производств" и другие.
Нехватку абитуриентов испытал даже столичный БГУИР — на факультетах радиотехники и электроники, а также инфокоммуникаций. Впрочем, учитывая процедуру зачисления в вуз и возможность абитуриентов выставлять "приоритеты" сразу на несколько специальностей, эти места еще могут быть закрыты, допнабора вуз не объявлял.
Дополнительный набор пройдет в вузах с 30 июля по 1 августа. Зачисление абитуриентов состоится до 3 августа.
Абитуриенты не знают физику?
Единственное, что объединяет все специальности, где объявлен дополнительный набор, — необходимость сдавать физику.
Так как специальности технические, физика идет первым "профилем" — следовательно, минимальный порог на ЦТ составляет 20 баллов. Абитуриенты с меньшим количеством баллов подавать заявления туда не могут.
В то же время РИКЗ не оглашал статистику по результатам ЦТ по физике: если средние баллы по другим предметам известны, как и количество не набравших порога, то по этому предмету чиновники хранят молчание.
Последний раз подобную информацию публиковали несколько лет назад — тогда порог по физике не набрали 37% абитуриентов, хотя он был ниже — всего 15 баллов.
13:17 24/07/2018
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