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Из-за ливня на гомельской дороге образовался огромный провал

Глубокий провал грунта образовался на улице Советской в Гомеле из-за дождей, фото было опубликовано жителями города в социальных сетях.

На фото видно, что провал имеет несколько метров в ширину и заполнен дождевой водой. При этом для безопасности граждан его уже оградили лентой.


Сильные дожди идут в Беларуси уже вторую неделю: в Гомеле в понедельник тоже прошел ливень, снова подтопленными оказались отдельные участки улиц областного центра.

По информации Гидромета, такие погодные условия в стране сохранятся и в ближайшие дни: на вторник 24 июля снова объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней, передает sputnik.by






13:12 24/07/2018






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