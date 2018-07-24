Из-за ливня на гомельской дороге образовался огромный провал
Глубокий провал грунта образовался на улице Советской в Гомеле из-за дождей, фото было опубликовано жителями города в социальных сетях.
На фото видно, что провал имеет несколько метров в ширину и заполнен дождевой водой. При этом для безопасности граждан его уже оградили лентой.
Сильные дожди идут в Беларуси уже вторую неделю: в Гомеле в понедельник тоже прошел ливень, снова подтопленными оказались отдельные участки улиц областного центра.
По информации Гидромета, такие погодные условия в стране сохранятся и в ближайшие дни: на вторник 24 июля снова объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней, передает sputnik.by
13:12 24/07/2018
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