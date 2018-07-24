Как сообщила kp.ru старший помощник руководителя приморского управления СК РФ Аврора Римская, несчастных не зафиксировали к страховочному жилету и подвесной системе.





– При подъёме парашюта за катером мужчина и женщина сорвались вниз, с высоты 50 метров. При падении отдыхающие получили серьезные травмы и погибли, – пояснила она.





На данный момент известны только фамилии и инициалы погибших. Мужчину звали А. М. Тихонович, он являлся гражданином Беларуси. Женщину звали Т.А. Горюнова, она была уроженкой Приморья.









По словам местных жителей, бизнесмены, которые организовали смертельный аттракцион, занимаются пляжным бизнесом уже много лет. Они предоставляют на прокат «бананы», катера, парашюты и т.п.. В серьезные передряги до этого не попадали.





Сейчас против них завели уголовное дело. Речь идет о статье 238 Уголовного кодекса России. Им грозит до двух лет лишения свободы.