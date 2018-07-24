Стоит ли ждать отставок высокопоставленных чиновников, которые сегодня возглавляют Минздрав?





Подешевеют ли в ближайшее время лекарства?





И нужно ли реформировать систему здравоохранения, в частности – пересмотреть систему закупок медоборудования?





«Белорусский партизан» поговорил на эту тему с Игорем Зеленкевичем, который возглавлял Министерство здравоохранения в 1997-2001 годах.









-- Скоро будет 17 лет, как я уже не министр, -- напомнил Игорь Борисович. -- А что касается арестов, то могу охарактеризовать ситуацию двумя словами: грустно и неприятно.





Я всю жизнь верил фактам. Никогда не гадал на кофейной гуще или картах – что было, что будет, чем сердце успокоить. Всегда опирался на конкретику. Пока идет следствие. Нужно набраться терпения и посмотреть, чем закончится эта история. Думаю, у нас в правоохранительных органах работают профессионалы своего дела, они все расследуют. Это мое мнение.





Некоторых фигурантов этого дела я знаю. И, признаюсь, даже не ожидал, что фамилии главных врачей ряда медицинских учреждений появятся в этом списке…





-- Наивно, видимо, полагать, что после того, как в этом деле будет поставлена точка, лекарства подешевеют в разы.

-- Насколько мне известно, нынешний министр создал специальную комиссию, чтобы рассмотреть эти вопросы. Но, конечно, это дело не одного дня. И прежде всего, нужно найти ответ на вопрос: почему у нас медикаменты дороже, чем в России, соседних Литве и Польше?





-- Но этот вопрос задавали много лет. Четкого и внятного ответа нет.





-- Вопрос можно задавать хоть 20 раз, но надо разобраться, почему так произошло. Ведь раньше у нас было как раз наоборот. Помню, меня критиковали за то, что из Беларуси вывозят медикаменты. У нас была система выстроена четкая и ясная. Поймите правильно, я не знаю, какая система действует сейчас. Но то, что что-то менять необходимо и заниматься глубоко данным вопросом – это не вызывает сомнений. Потому что это тоже благосостояние людей нашей страны.





-- Да, лекарства нужны всем. Кому-то витаминки, а кому-то серьезные, дорогостоящие препараты.





-- Кто-то имеет льготы на медикаменты, причем, вполне заслуженные. Но эти льготы все равно кто-то оплачивает. Поэтому разбираться надо. Но не просто выявлять, а надо, мне кажется, глубоко разобраться причинах – где и на каких этапах шли сбои? Субъективный фактор сыграл роль или объективный? Скорее всего, речь пойдет о сочетании одного и вто го. Субъективного, думаю, будет больше.





-- Как вам кажется, должны ли за этим коррупционным скандалом последовать отставки высших должностных лиц Минздрава, а также тех, кто в правительстве курирует социальный блок?





-- Не знаю. Мы с вами находимся на своем месте, здесь и сейчас. И от того, что мне покажется или не покажется, кто как поступит в этой ситуации, ничего не поменяется. Мне сложно говорить об этом. Это из категории угадай мелодию…











