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Брестчанин вез из Украины 90 кг оленьих рогов

Более 90 кг распиленных оленьих рогов было обнаружено сотрудниками Брестской таможни в тайнике легкового автомобиля в пункте пропуска "Мокраны".

21-летний безработный житель Брестского района возвращался из Украины на автомобиле марки «Фольксваген» и при пересечении границы выбрал для движения «зеленый» коридор. Тем самым он заявил об отсутствии товаров для личного пользования, подлежащих обязательному письменному декларированию, сообщает customs.gov.by

При проведении таможенного досмотра установлено, что автомобиль был оборудован газобаллонной установкой, а в топливном баке транспортного средства находятся сокрытые от таможенного контроля 92 кг распиленных оленьих рогов. По предварительной оценке их общая стоимость составила более 3,5 тыс. белорусских рублей.


Согласно законодательству такой товар подлежал таможенному декларированию и должен был сопровождаться ветеринарным сертификатом.

В отношении гражданина начат административный процесс. Автомобиль 1992 года выпуска изъят до решения суда.

10:47 24/07/2018






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