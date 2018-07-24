Сельская мисс Марпл: 86-летняя бабушка помогла раскрыть преступление

Необычную криминальную историю рассказала МЛЫН.BY старший следователь Воложинского РОСК Юлия Селятыцкая.





– Вор у вора украл не дубинку, как в пословице, а газовый баллон, – рассказывает Юлия Селятыцкая. – 35-летний житель деревни Дайнова Большая работал вахтовым методом в России, дома не появлялся по полгода. А здесь у нас находился в розыске по подозрению в краже.





Мы ждали, когда он вернется домой, чтобы задержать. И он об этом прекрасно знал, поэтому попадаться нам на глаза не торопился. И вдруг 7 июля сам звонит по телефону и жалуется, что, приехал из России и не обнаружил дома газового баллона, который установил еще в прошлом году. Думаю, был бы он трезвый, не выдавал бы себя, но, выпив спиртное, решил заявить о краже.





По словам Юлии Селятыцкой, следственно-оперативная группа срочно выехала на место, чтобы не только баллон отыскать, но и заявителя отвезти в камеру изолятора за то преступление, которое он совершил до отъезда на заработки.





А баллон нашли у 59-летнего соседа. И очень помогла в этом 86-летняя пенсионерка, которая живет в доме напротив.





– Наша мисс Марпл, как и все бабушки в деревнях, очень любит сидеть у окна. И она предоставила нам не просто словесные показания по этой краже, но и письменное подтверждение, в котором указано даже точное время совершения преступления – 12 декабря, 10.15. Бабушка видела сама, как 59-летний сосед взломал дверь в веранду дома и вынес оттуда газовый баллон, и все записала, – отметила Юлия Селятыцкая.









Следствие установило, что обвиняемый сосед сам помогал потерпевшему устанавливать этот баллон. А через два месяца после того, как он уехал на заработки в Россию, вынес его из дома.





Дело расследуется по первой части статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Кража». В ближайшее время оно будет передано прокурору для направления в суд.





Преступление наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.





А хозяин баллона ответит за свою кражу.