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Домрачева попала в ДТП, когда пыталась заехать во двор "Центрального"

Дарья Домрачева попала в автоаварию, когда пыталась заехать во двор "Центрального" в Минске.

Происшествие случилось вечером 23 июля в арке со стороны Октябрьской площади. Летом 2018-го там установили болларды (дорожные столбики), о чем Домрачева не знала, передает "Еврорадио".


Автомобиль BMW X6 Домрачевой подарили на день рождения в 2012 году. Сообщалось, что подарок она получила от федерации биатлона, снонсоров, болельщиков и автокомпании BMW.

09:45 24/07/2018






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