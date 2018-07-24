Происшествие случилось вечером 23 июля в арке со стороны Октябрьской площади. Летом 2018-го там установили болларды (дорожные столбики), о чем Домрачева не знала, передает "Еврорадио"









Автомобиль BMW X6 Домрачевой подарили на день рождения в 2012 году. Сообщалось, что подарок она получила от федерации биатлона, снонсоров, болельщиков и автокомпании BMW.