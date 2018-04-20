Обыски у гродненских журналистов: подробности

Поводом стал сюжет на телеканале Белсат о состоянии одного из местных общежитий.





Александр Денисов в соцсетях описал происходившее так:





«Ничего пока что не знаю, кроме того, что проводится проверка в рамках Уголовного кодекса. То есть, нам будут "шить" уголовку: клевета и оскорбление, насколько я понял. Вчера после 2,5 часов в Ленинском РОВД (совершенно не понятно, зачем нас там столько долго держали, так как опрос продолжилась 5 мин.: я отказался от показаний). Потом был осмотр. Искали целенаправленно цифровые носители: флешки, ноутбуки и т.д. Сначала в квартире матери (зачем ???) У матери ничего, разумеется, не нашли. Потом перешли в мою квартиру. Милиционеры вели себя, действительно, очень вежливо и корректно. Но это не помогло. У матери вчера был сердечный приступ. Она никак не может понять, что ее сын не крал, не убивал, не грабил, но считается преступником... В моей квартире, для проведения экспертизы, изъяли системный блок компьютера, ноутбук, видеокамеру и мой телефон. Имею пока что редкие выходы в нет. Теперь моя связь с окружающей средой - через телефоны жены и дочери».





Странно в этом деле же то, что понятия «клевета и оскорбление» никак не могут относится к общежитию. Чтобы началась проверка, оскорбленным или оклеветанным должен себя почувствовать конкретный человек, написав заявление в милицию. Журналистам не сообщили, есть ли такое заявление и от кого.





Вероятно, речь идет об оскорблении руководителя участка обслуживания УЖРЭП Ленинского района Гродно Светланы Жилинской, которая упоминалась в сюжете «Белсата» от 20.04.2018 года в программе «Объектив» – «Жители общежития: «Заходишь с ребенком в душ – там лежит дохлая крыса!» Но пока это лишь догадки. Насколько известно "Белорусскому партизану", на самих жильцов общежития, которые жаловались журналистам, давления не оказывалось.





Как сообщает «Белсат», Денисова и Кайриса задержали люди в штатском вчера во второй половине дня и 2,5 часа они провели в отделении. Затем милиционеры поехали проводить обыски в их домах.





У Алексея Кайриса обыск закончился около 21.50: правоохранители забрали 3 компьютера, телефон и жесткий диск с флешками.





Сейчас этим делом занимаются юристы Белорусской ассоциации журналистов.





"Преследование журналистов за такие материалы - это целенаправленное преследование за критику, которое осуществляется силами правоохранителей. Обыски у родителей возмутительны, это давление на журналистов через семью", - прокомментировала ситуацию руководительница гродненского филиала БАЖ Ольга Корсун.





«Заходишь с ребенком в душ – там лежит дохлая крыса!» – эти слова в телесюжете, который и стал поводом для давления на журналистов, говорили не журналисты, а жильцы общежитий. Кто виновен в том, что люди живут рядом с крысами, правоохранители почему-то не ищут.