Во время сильного дождя в Гомеле у жителей дома из розеток и светильников шла вода
В 2015 году гомельчане начали заселяться в новостройку по адресу Пенязькова, 53. Однако, как оказалось, трехлетний дом был не в силах спасти жителей от сильных дождей.
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В субботу в пять утра хозяева квартиры на десятом этаже проснулись из-за того, что с потолка и розеток хлестала вода. Тут же вызвали аварийную службу, которая приехала в течение часа, пишут Сильные новости.
Но несмотря на «скорую» помощь, ущерб внушительный. «Около десяти ведер воды было в потолке в кухне, потолок порвался. Поврежден ламинат по всей квартире, обои, мебель в кухне и в комнатах, подпортились межкомнатные двери», — перечисляет Алина.
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Жителям затопленной квартиры пришлось почти два дня сидеть без электричества.
08:49 24/07/2018
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