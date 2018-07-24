В субботу в пять утра хозяева квартиры на десятом этаже проснулись из-за того, что с потолка и розеток хлестала вода. Тут же вызвали аварийную службу, которая приехала в течение часа, пишут Сильные новости









Но несмотря на «скорую» помощь, ущерб внушительный. «Около десяти ведер воды было в потолке в кухне, потолок порвался. Поврежден ламинат по всей квартире, обои, мебель в кухне и в комнатах, подпортились межкомнатные двери», — перечисляет Алина.

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Жителям затопленной квартиры пришлось почти два дня сидеть без электричества.











