Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Во время сильного дождя в Гомеле у жителей дома из розеток и светильников шла вода

В 2015 году гомельчане начали заселяться в новостройку по адресу Пенязькова, 53. Однако, как оказалось, трехлетний дом был не в силах спасти жителей от сильных дождей.
1 из 3
В субботу в пять утра хозяева квартиры на десятом этаже проснулись из-за того, что с потолка и розеток хлестала вода. Тут же вызвали аварийную службу, которая приехала в течение часа, пишут Сильные новости.


Но несмотря на «скорую» помощь, ущерб внушительный. «Около десяти ведер воды было в потолке в кухне, потолок порвался. Поврежден ламинат по всей квартире, обои, мебель в кухне и в комнатах, подпортились межкомнатные двери», — перечисляет Алина.
#1#
Жителям затопленной квартиры пришлось почти два дня сидеть без электричества. 




08:49 24/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» o гаражах чиновников, национализации и...
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё