Телеканал сообщил, что одна девушка умерла от ударов ножом, вторую до смерти забили молотком. Соседи при этом ничего не слышали.





О подозреваемом и его прошлом журналистам рассказали его друзья — подробности, от которых становится жутко. Как убил соседского дедушку в подвале и вспорол живот своему приятелю.





В сюжете уточнили, что следователи отрабатывают возможные версии, но пока мотивы убийцы не ясны.



