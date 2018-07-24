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Девушек убили ножом и молотком — стали известны подробности зверского убийства в Бобруйске

В эфир канала ОНТ вышел сюжет о зверском убийстве двух девушек в Бобруйске.

Телеканал сообщил, что одна девушка умерла от ударов ножом, вторую до смерти забили молотком. Соседи при этом ничего не слышали.

О подозреваемом и его прошлом журналистам рассказали его друзья — подробности, от которых становится жутко. Как убил соседского дедушку в подвале и вспорол живот своему приятелю.

В сюжете уточнили, что следователи отрабатывают возможные версии, но пока мотивы убийцы не ясны.


08:28 24/07/2018






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