Буря начнется примерно в шесть утра по минскому времени, и до полудня магнитосфера будет оставаться возмущенной.





Отметим, что бури такого уровня могут приводить к небольшим сбоям в работе энергетических систем и систем управления космическими аппаратами. Также они вызывают полярные сияния на высоких широтах.





Отметим, что крупнейшая в 2018 году магнитная буря состоялась 20 апреля на фоне прогнозов о спокойной геомагнитной обстановке. Она началась ранним утром и спустя несколько часов возросла до среднего уровня. Буря продолжалась практически весь день, что стало неожиданностью для ученых.





Самая мощная за всю историю наблюдений магнитная буря случилась в 1859 году. С 28 по 2 сентября того года на Солнце наблюдались многочисленные пятна и вспышки. 1 сентября произошел крупный выброс вещества из солнечной короны, который достиг Земли за 18 часов (обычно этот путь занимает 3-4 дня).





Буря прервала телеграфное сообщение по всей Европе и Северной Америке, а северные сияния наблюдались даже на Карибских островах. В Скалистых горах свечение было таким сильным, что местные жители приняли его за рассвет. Эксперты отмечают, что подобные события происходят в среднем раз в 500 лет.