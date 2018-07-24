Мощная магнитная буря накроет Землю 24 июля – возможны сбои в энергосистемах
Магнитная буря накроет Землю 24 июля. Мощность явления достигнет уровня G1 по пятибалльной шкале, ссылается «Мир 24» на данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).
Буря начнется примерно в шесть утра по минскому времени, и до полудня магнитосфера будет оставаться возмущенной.
Отметим, что бури такого уровня могут приводить к небольшим сбоям в работе энергетических систем и систем управления космическими аппаратами. Также они вызывают полярные сияния на высоких широтах.
Отметим, что крупнейшая в 2018 году магнитная буря состоялась 20 апреля на фоне прогнозов о спокойной геомагнитной обстановке. Она началась ранним утром и спустя несколько часов возросла до среднего уровня. Буря продолжалась практически весь день, что стало неожиданностью для ученых.
Самая мощная за всю историю наблюдений магнитная буря случилась в 1859 году. С 28 по 2 сентября того года на Солнце наблюдались многочисленные пятна и вспышки. 1 сентября произошел крупный выброс вещества из солнечной короны, который достиг Земли за 18 часов (обычно этот путь занимает 3-4 дня).
Буря прервала телеграфное сообщение по всей Европе и Северной Америке, а северные сияния наблюдались даже на Карибских островах. В Скалистых горах свечение было таким сильным, что местные жители приняли его за рассвет. Эксперты отмечают, что подобные события происходят в среднем раз в 500 лет.
07:27 24/07/2018
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