Международная Амнистия призывает писать письма в адрес министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича и начальника департамента гражданства и миграции МВД Алексея Бегуна с просьбой освободить Мехрдада Джамшидиана и предовтратить его депортацию в Иран, а также предоставить ему необходимую медицинскую помощь, сообщает Радио Свобода





Мехрдад Джамшидиан постоянно живет в Беларуси с 1993 года. Он в браке с белоруской, у пары трое детей. В Иране Мехрдаду грозит смертная казнь, но белорусские власти намерены депортировать его.





Официальный повод для депортации — нарушение миграционного законодательства. В 2016 году у Мехрдада истек срок действия паспорта, и с точки зрения закона, он живет в Беларуси нелегально.





На родине, в Исламской Республике Иран, Мехрдаду грозит смертная казнь: в 2011 году он принял христианство, после, обратившись за статусом беженца, утверждал, что Иран — неправовое государство, в котором применяются пытки, а смертная казнь выносится без справедливого разбирательства.





Мехрдад провел месяц в минском изоляторе. У него случился инфаркт, и он попал в реанимацию





Иранские власти подозревали Мехрдада в двойном убийстве — мать и брата. Однако, во время, когда произошло преступление, он находился за границей, что подтверждается документами.





В 2017 году Комитет по правам человека ООН (КПЧ) установил, что в случае выдачи Мехрдада в Иране ему грозят пытки и смертная казнь.



