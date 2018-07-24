Международная Амнистия призывает белорусов спасать иранца Джамшидиана от депортации
Международная Амнистия выступила в поддержку гражданина Ирана Мехрдада Джамшидиана, который находится в изоляторе на Окрестина в Минске в ожидании депортации.
Международная Амнистия призывает писать письма в адрес министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича и начальника департамента гражданства и миграции МВД Алексея Бегуна с просьбой освободить Мехрдада Джамшидиана и предовтратить его депортацию в Иран, а также предоставить ему необходимую медицинскую помощь, сообщает Радио Свобода.
Мехрдад Джамшидиан постоянно живет в Беларуси с 1993 года. Он в браке с белоруской, у пары трое детей. В Иране Мехрдаду грозит смертная казнь, но белорусские власти намерены депортировать его.
Официальный повод для депортации — нарушение миграционного законодательства. В 2016 году у Мехрдада истек срок действия паспорта, и с точки зрения закона, он живет в Беларуси нелегально.
На родине, в Исламской Республике Иран, Мехрдаду грозит смертная казнь: в 2011 году он принял христианство, после, обратившись за статусом беженца, утверждал, что Иран — неправовое государство, в котором применяются пытки, а смертная казнь выносится без справедливого разбирательства.
Мехрдад провел месяц в минском изоляторе. У него случился инфаркт, и он попал в реанимацию
Иранские власти подозревали Мехрдада в двойном убийстве — мать и брата. Однако, во время, когда произошло преступление, он находился за границей, что подтверждается документами.
В 2017 году Комитет по правам человека ООН (КПЧ) установил, что в случае выдачи Мехрдада в Иране ему грозят пытки и смертная казнь.
07:20 24/07/2018
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