Вместе с подельником Паредес переоделся в форму охранника, преодолел шесть уровней безопасности, вышел из тюрьмы через главный вход, сел в поджидавшую его машину и уехал.





Власти предполагают, что как минимум двое охранников были подкуплены, поскольку при проверке их тоже на месте не оказалось.





Паредес сидел в тюрьме по делу о нападении бандитов из клана Синалоа на военный конвой в 2016 году, в ходе которого погибли пять солдат. Власти изначально хотели отправить его в тюрьму строгого режима, однако защита Паредеса настояла на том, чтобы он отбывал наказание в обычной тюрьме.





Сам Гусман, чей клан занимался поставкой наркотиков в США, убийством полицейских и политиков, дважды сбегал из мексиканских тюрем. В 2001 году он сумел выбраться на свободу в корзине с грязным бельем, а в 2005 году скрылся через туннель. В январе 2016 года полиция Мексики снова задержала Коротышку. Через год его экстрадировали в США.



