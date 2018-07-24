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Сообщник наркобарона Коротышки сбежал из мексиканской тюрьмы через главный вход

В мексиканском штате Синалоа в ночь на 23 июля из тюрьмы сбежал Хулиан Паредес, который считался главным казначеем наркобарона Хоакина Гусмана по кличке Коротышка, сообщила газета El Pais.

Вместе с подельником Паредес переоделся в форму охранника, преодолел шесть уровней безопасности, вышел из тюрьмы через главный вход, сел в поджидавшую его машину и уехал. 

Власти предполагают, что как минимум двое охранников были подкуплены, поскольку при проверке их тоже на месте не оказалось. 

Паредес сидел в тюрьме по делу о нападении бандитов из клана Синалоа на военный конвой в 2016 году, в ходе которого погибли пять солдат. Власти изначально хотели отправить его в тюрьму строгого режима, однако защита Паредеса настояла на том, чтобы он отбывал наказание в обычной тюрьме. 

Сам Гусман, чей клан занимался поставкой наркотиков в США, убийством полицейских и политиков, дважды сбегал из мексиканских тюрем. В 2001 году он сумел выбраться на свободу в корзине с грязным бельем, а в 2005 году скрылся через туннель. В январе 2016 года полиция Мексики снова задержала Коротышку. Через год его экстрадировали в США. 

07:16 24/07/2018






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