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Смертельное ДТП в Зельвенском районе. Машину обнаружили с телом водителя через два дня

Разбитую машину с телом погибшего водителя случайный прохожий обнаружил через два дня после аварии. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Смертельное ДТП произошло в Зельвенском районе 20 июля.
Около 8 часов вечера неподалеку от деревни Голынка 67-летний житель Минска не справился с управлением, в результате чего "Фольксваген" вылетел в кювет. Мужчина погиб. 

"В милиции о ДТП стало известно только 22 июля. Разбитый автомобиль был обнаружен в кустах случайными прохожими, недалеко от него находилось и тело водителя", - отметили в ГАИ. Также выяснилось, что в момент аварии водитель был не один. Вскоре личность пассажира установили. 46-летний мужчина 21 июля обращался за помощью в больницу. Перелом ребер он объяснил падением с высоты. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии, а также странное поведение пассажира после нее.


22:30 23/07/2018






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