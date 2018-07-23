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Задержан руководитель гомельской организации по подготовке и проведению госзакупок

48-летнего руководителя государственной организации задержали при получении взятки.

За взятку задержан председатель комиссии по подготовке и проведению государственных закупок одной из государственных организаций Гомельщины. Об этом сообщается на сайте ГУВД Мингорисполкома.

48-летнего руководителя государственной организации с поличным при получении взятки задержали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Минска.

По оперативной информации, задержанный принял деньги от директора одной столичной коммерческой организации за благоприятное решение вопроса по выбору ее в качестве победителя процедуры государственной закупки.

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело.


20:24 23/07/2018






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