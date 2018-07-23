Задержан руководитель гомельской организации по подготовке и проведению госзакупок
48-летнего руководителя государственной организации задержали при получении взятки.
За взятку задержан председатель комиссии по подготовке и проведению государственных закупок одной из государственных организаций Гомельщины. Об этом сообщается на сайте ГУВД Мингорисполкома.
48-летнего руководителя государственной организации с поличным при получении взятки задержали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Минска.
По оперативной информации, задержанный принял деньги от директора одной столичной коммерческой организации за благоприятное решение вопроса по выбору ее в качестве победителя процедуры государственной закупки.
В отношении руководителя возбуждено уголовное дело.
20:24 23/07/2018
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