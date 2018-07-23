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Фотофакт: В Минске Volvo оказался на тротуаре и перевернулся. Жертв нет - спасли клумбы

В Минске в результате ДТП Volvo оказался на тротуаре и перевернулся. Происшествие случилось около 17:30 в понедельник, 23 июля, на пересечении улицы Янки Лучины и Игуменского тракта.


Фото со страницы Антона Денисова в Facebook​

 Как информирует портал tut.by, Volvo столкнулась с Audi, после чего ее выбросило с проезжей части. Машину остановили бетонные клумбы, иначе могли пострадать пешеходы.

 

На место приезжали сотрудники МЧС, которые смывали топливо, чтобы предотвратить возможное возгорание. ГАИ проводит расследование обстоятельств ДТП.

20:12 23/07/2018






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