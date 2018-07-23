Фото со страницы Антона Денисова в Facebook​

Как информирует портал tut.by, Volvo столкнулась с Audi, после чего ее выбросило с проезжей части. Машину остановили бетонные клумбы, иначе могли пострадать пешеходы.

На место приезжали сотрудники МЧС, которые смывали топливо, чтобы предотвратить возможное возгорание. ГАИ проводит расследование обстоятельств ДТП.