Фотофакт: В Минске Volvo оказался на тротуаре и перевернулся. Жертв нет - спасли клумбы
В Минске в результате ДТП Volvo оказался на тротуаре и перевернулся. Происшествие случилось около 17:30 в понедельник, 23 июля, на пересечении улицы Янки Лучины и Игуменского тракта.
Фото со страницы Антона Денисова в Facebook
Как информирует портал tut.by, Volvo столкнулась с Audi, после чего ее выбросило с проезжей части. Машину остановили бетонные клумбы, иначе могли пострадать пешеходы.
На место приезжали сотрудники МЧС, которые смывали топливо, чтобы предотвратить возможное возгорание. ГАИ проводит расследование обстоятельств ДТП.
20:12 23/07/2018
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