Директор стадиона «Динамо» раньше переложил ответственность за дизайнерское решение на архитекторов «Минскпроекта».





А что говорят там?









«Мы поискали документацию, нашли санузел, нашли расстановку устройств… Но не знаем, соответствует ли это тому, что на самом деле. Там, действительно, стоит в углу два писсуарf, но на каком расстоянии… не понятно. Неважно, проектировщики, которые это делали… уже не осталось ни одного человека в нашем институте. Куда уходят? Туда, где денег больше платят», — сказал Руцкой.





Также он сказал, что здесь может быть вина застройщика.





«Я не помню, чтобы мы ставили вот так в углах писсуары. Обычная норма — вдоль стены на расстоянии 60 сантиметров», — подытожил он.



