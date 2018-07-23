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Минскпроект: Проектировщики «сиамских писсуаров» у нас больше не работают. Ушли на большие деньги

Широко разошлось фото из мужского туалета обновленного стадиона «Динамо». Виден необычный дизайнерский подход — два писсуара прикреплены в углу так, что вряд ли их можно использовать одновременно, не нарушая свою и чужую зоны комфорта.

Директор стадиона «Динамо» раньше переложил ответственность за дизайнерское решение на архитекторов «Минскпроекта».

А что говорят там?

«Наша Нива» связалась с архитектором, который курировал стадион «Динамо», Виталием Руцким.

«Мы поискали документацию, нашли санузел, нашли расстановку устройств… Но не знаем, соответствует ли это тому, что на самом деле. Там, действительно, стоит в углу два писсуарf, но на каком расстоянии… не понятно. Неважно, проектировщики, которые это делали… уже не осталось ни одного человека в нашем институте. Куда уходят? Туда, где денег больше платят», — сказал Руцкой.

Также он сказал, что здесь может быть вина застройщика.

«Я не помню, чтобы мы ставили вот так в углах писсуары. Обычная норма — вдоль стены на расстоянии 60 сантиметров», — подытожил он.


20:01 23/07/2018






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