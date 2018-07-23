Об этом рассказала в пресс-релизе немецкая полиция, собщает belmir.by





Патрульная машина попыталась остановить грузовик на одном из перекрестков, но водитель фуры не обратил внимания на подаваемые сигналы.





В конечном итоге движение автомобиля все-таки было прекращено. В операции при этом участвовали несколько полицейских машин.





Проверка дыхания 34-летнего водителя, который оказался белорусом, показала наличие в крови 2,76 промилле алкоголя, что соответствует сильному опьянению.









Дальнейшее движение грузовика было запрещено, ключ зажигания изъяли. Водителя отправили на анализ крови, также ему пришлось оставить гарантийный депозит в тысячу евро.



