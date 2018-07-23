В Германии белорус вел грузовик с 2,76 промилле в крови. Он оставил гарантийный депозит в тысячу евро
В субботу 21 июля около 22.00 вечера поступило сообщение, что по федеральному шоссе №1 у коммуны Хольдорф в Нижней Саксонии зигзагами движется тягач с полуприцепом из Дании.
Об этом рассказала в пресс-релизе немецкая полиция, собщает belmir.by
Патрульная машина попыталась остановить грузовик на одном из перекрестков, но водитель фуры не обратил внимания на подаваемые сигналы.
В конечном итоге движение автомобиля все-таки было прекращено. В операции при этом участвовали несколько полицейских машин.
Проверка дыхания 34-летнего водителя, который оказался белорусом, показала наличие в крови 2,76 промилле алкоголя, что соответствует сильному опьянению.
Дальнейшее движение грузовика было запрещено, ключ зажигания изъяли. Водителя отправили на анализ крови, также ему пришлось оставить гарантийный депозит в тысячу евро.
18:38 23/07/2018
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