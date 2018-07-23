Принц Гарри запретил Меган Маркл одеваться как принцесса Диана





Как сообщает Oxu.Az, об этом в воскресенье, 22 июля, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.





По словам собеседников издания, герцогиня Сассекская встречалась с несколькими дизайнерами и стилистами для того, чтобы подобрать наряды для предстоящего королевского тура по Австралии. Ее супруг присутствовал при примерках и не одобрил один из предложенных вариантов — брючный костюм с галстуком-бабочкой от модельера Стеллы Маккартни.





«Меган говорят, что ей нужно прекратить одеваться как голливудская звезда и начать одеваться как член королевской семьи. Меган хотела выбрать подобие смокинга, но Гарри сказал, что этот костюм недостаточно традиционный», — заявил источник, присутствовавший на одной из встреч.









Как отмечает издание, брючные костюмы с бабочкой неоднократно надевала по торжественным поводам принцесса Диана, мать принца Гарри.



