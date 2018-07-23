В Италии умер известный грузинский "вор в законе"

Автандил Хецуриани родился 1 июня 1971 года в Кутаиси. Впервые он был осужден в октябре 1993 года в Грузии. Хецуриани получил 13 лет колонии за ряд тяжких преступлений, в том числе угон автомобиля, хранение оружия, разбой, а также похищение начальника краевого УВД Имерети генерал-майора полиции Элгуджи Буцхрикидзе, пишет crimerussia.com





В колонии Хецуриани сошелся с известными «законниками» Кемалом Мусояном, Нугзаром Джанелидзе и Гелой Качеишвили. В 2000 году его «короновали».





В 2005 году Хецуриани освободился из колонии. Он немедленно покинул Грузию, в которой уже началась кампания по борьбе с «воровским миром». В начале июня «законник» по поддельным документам пересек украинскую границу и прибыл в Киев.





В столице Украины Хецуриани взял под свой контроль несколько преступных группировок, специализировавшихся на квартирных кражах. Вскоре киевские правоохранители получили информацию о грузинском «законнике». На установление его местонахождения им потребовалось три месяца.





В середине сентября Хецуриани задержали на проспекте Победы в Киеве. В ноябре его депортировали в Тбилиси, где его уже ждали следователи.





Вскоре Хецуриани снова оказался на свободе и переехал в Баку, где собрал грузинскую группировку и начал промышлять все теми же квартирными кражами. Уже в феврале азербайджанские силовики обезвредили банду Боксера.





27 февраля его задержали в Баку, при этом у него изъяли пистолет Макарова и магазин с 4 патронами, а также 10 граммов героина в четырех свертках. Суду не удалось доказать причастность Хецуриани к квартирным кражам, и ему дали два года за хранение оружия и наркотиков.









В следующий раз Хецуриани попался оперативникам в мае 2009 года в подмосковном Красногорске. При задержании у него изъяли 4,7 грамма героина. 7 апреля суд приговорил Боксера к трем годам колонии общего режима. Срок он отбывал в колониях Кемеровской области, Абакана и Минусинска. В день освобождения 25 мая 2012 года его задержали за незаконное пребывание на территории России. Позже Хецуриани выдворили в Грузию.





Подробности дальнейшей биографии Боксера точно не известны. Сообщается, что перед смертью в Милане он тяжело болел. Близкие якобы хотели отправить его на лечение во Францию, однако власти страны отказались его принимать. В настоящее время тело «законника» планируют отправить на родину.