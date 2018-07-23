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Сельчанам разрешили выкупать занимаемое ими жилье. Горожане - в офсайде

В Беларуси жителям сельской местности разрешили выкупать жилье, переданное на баланс ЖКХ от сельскохозяйственных организаций.

Это делается в целях закрепления кадров на селе, говорится в соответствующем указе президента.
23 июля в пресс-службе белорусского лидера сообщили, что Александр Лукашенко подписал указ №287 «О продаже жилых домов (квартир) в сельской местности». Согласно этому документу, сельчанам разрешили приобретать занимаемое ими жилье, переданное на баланс жилищно-коммунального хозяйства сельхозорганизациями в рамках реализации указов по финансовому оздоровлению, пишет telegraf.by

Также президент освободил сельхозорганизации от налогов по операциям, которые связаны с переводом на райисполкомы долга по льготным кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и приобретение жилых домов или квартир, отмечается в указе.


18:08 23/07/2018






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