Это делается в целях закрепления кадров на селе, говорится в соответствующем указе президента.

23 июля в пресс-службе белорусского лидера сообщили, что Александр Лукашенко подписал указ №287 «О продаже жилых домов (квартир) в сельской местности». Согласно этому документу, сельчанам разрешили приобретать занимаемое ими жилье, переданное на баланс жилищно-коммунального хозяйства сельхозорганизациями в рамках реализации указов по финансовому оздоровлению, пишет telegraf.by





Также президент освободил сельхозорганизации от налогов по операциям, которые связаны с переводом на райисполкомы долга по льготным кредитам, полученным на строительство, реконструкцию и приобретение жилых домов или квартир, отмечается в указе.



