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Израильтянин вербовал белорусок для занятия проституцией на "Святой земле"

Сотрудники белорусского наркоконтроля во взаимодействии с израильской полицией задержали организаторов секс-бизнеса.

Весной 2018 года сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси установили, что на территории страны проживает гражданин Израиля, который вербует девушек с целью их последующего вывоза в эту страну для занятия проституцией, сообщает МВД. 

Оперативная информация была направлена коллегам из израильской полиции, представители которой в скором времени прибыли в Минск для обсуждения дальнейших совместных мероприятий по пресечению противоправной деятельности. 

Результатом взаимодействия стражей порядка двух стран стала проведенная в июлена территориях Израиля и Беларуси операция по задержанию шести причастных к организации секс-бизнеса, в том числе и 57-летнего гражданина, задержанного 20 июля в Минске. Он арестован. 

В настоящий момент известно о пяти белорусках, вывезенных им из страны для оказания интимных услуг.

Потенциальных «жриц любви» фигурант искал в социальных сетях и на сайтах знакомств: переписывался с девушками, изучал их характеры и предлагал подходящим кандидаткам высокооплачиваемую работу за границей. Не скрывал, что придется заниматься проституцией, однако некоторую информацию не договаривал, обманом вынуждая женщин принять положительное решение. 


Тех, кто давал согласие, он тщательно инструктировал и объяснял, как не вызвать подозрений при въезде на территорию Израиля. Проездные билеты для белорусок приобретались в Израиле. Там же шло оформление всех необходимых документов. Эту часть работы выполняли подельники мужчины. Кроме того, они отвечали за встречу и размещение прибывших, а также контролировали «режим труда» женщин и своевременную сдачу «выручки». 

У правоохранителей есть основания полагать, что для занятия проституцией задержанные привлекали не только уроженок Беларуси, но и жительниц России и Украины. 

В отношении 57-летнего гражданина Израиля возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 (использование занятия проституцией другим лицом, сопряженное с вызовом за пределы государства лица для занятия проституцией) Уголовного кодекса Беларуси. К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования будет проверяться причастность мужчины к иным фактам противоправной деятельности, связанной с поиском девушек для оказания ими платных интимных услуг за пределами Беларуси.

17:41 23/07/2018






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