Подозреваемый в жестоком убийстве молодых женщин в Бобруйске - кто он?
Страну потрясла жуткая история, которая произошла в Бобруйске: около 7 утра 20 июля в милицию позвонила женщина и попросила о помощи.
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Она вместе с подругой закрылась в ванной комнате квартиры, куда пытался попасть неизвестный. Точного адреса она не назвала, сказав только номер квартиры. Как позже выяснилось — ошибочно.
Оказалось, что 26-летняя жительница Бобруйска и ее 27-летняя знакомая в кафе познакомились с неизвестным мужчиной, с которым они потом уехали на такси.
Сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины, с которым видели этих женщин. Это неоднократно судимый, нигде не работающий 36-летний бобруйчанин. Вскоре его задержали.
В ванной комнате квартиры задержанного обнаружили трупы двух женщин со следами насильственной смерти.
«Наша Нива» разыскала фотоснимки подозреваемого — бобруйчанина Александра А.
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16:09 23/07/2018
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