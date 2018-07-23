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Подозреваемый в жестоком убийстве молодых женщин в Бобруйске - кто он?

Страну потрясла жуткая история, которая произошла в Бобруйске: около 7 утра 20 июля в милицию позвонила женщина и попросила о помощи.
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Она вместе с подругой закрылась в ванной комнате квартиры, куда пытался попасть неизвестный. Точного адреса она не назвала, сказав только номер квартиры. Как позже выяснилось — ошибочно.

Оказалось, что 26-летняя жительница Бобруйска и ее 27-летняя знакомая в кафе познакомились с неизвестным мужчиной, с которым они потом уехали на такси. 

Сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины, с которым видели этих женщин. Это неоднократно судимый, нигде не работающий 36-летний бобруйчанин. Вскоре его задержали.

В ванной комнате квартиры задержанного обнаружили трупы двух женщин со следами насильственной смерти.

«Наша Нива» разыскала фотоснимки подозреваемого — бобруйчанина Александра А.
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16:09 23/07/2018






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