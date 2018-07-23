Подозреваемый в жестоком убийстве молодых женщин в Бобруйске - кто он?

Она вместе с подругой закрылась в ванной комнате квартиры, куда пытался попасть неизвестный. Точного адреса она не назвала, сказав только номер квартиры. Как позже выяснилось — ошибочно.





Оказалось, что 26-летняя жительница Бобруйска и ее 27-летняя знакомая в кафе познакомились с неизвестным мужчиной, с которым они потом уехали на такси.





Сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины, с которым видели этих женщин. Это неоднократно судимый, нигде не работающий 36-летний бобруйчанин. Вскоре его задержали.





В ванной комнате квартиры задержанного обнаружили трупы двух женщин со следами насильственной смерти.





Наша Нива » разыскала фотоснимки подозреваемого — бобруйчанина Александра А.

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