События сериала происходят в Варшаве, Стокгольме, Стамбуле и Минске, передает радио Свабода

Первый рекламный ролик начинается встречей шпионов на Немиге в Минске. "Все дороги ведут в Минск. Начинается убийственная игра со временем", - говорится в рекламном пресс-релизе авторов сериала.









Фильм снят по книге известного польского автора криминальных детективов Винцента Северского. Этим литературным псевдонимом пользуется полковник польской разведки, много лет работавший в иностранных миссиях под вымышленными именами.





По сюжету глава элитного отдела польской разведки Конрад Вольский во время операции в Стамбуле задерживает белорусского торговца оружием. От него узнает о планируемом теракте в Швеции. Оружие для теракта хранится в Беларуси.





Вольский привлекает к операции польского шпиона Тревиса, засланного в белорусский КГБ: тот должен добыть информацию, которая помешает плану террористов. Но шпиона раскрывает один из сотрудников КГБ. На помощь Тревису в Минск отправляется офицер польской разведки Сара.





Одновременно в Варшаве генерал белорусских спецслужб шантажирует польского премьера. Польская разведка пытается любой ценой добыть компрометирующие материалы на своего премьера.









В "Нелегалах" снялись известные польские актеры Гжегож Даменцкий, Агнешка Граховска, Анджей Северин, а также актеры из Норвегии, России и Украины. Съемки в Беларуси уже завершены. До конца июля должны закончиться съемки в Швеции.





Премьера сериала в 10 частях запланирована на осень.