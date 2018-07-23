



Пятиэтажка «родом» из 70-х в самом сердце Даманского. Несмотря на выходной день и короткий тайм-аут, взятый непогодой, людей во дворе нет. Совсем. Пустить в подъезд, где все и случилось, соглашается мужчина в окне на третьем этаже. О произошедшем он ничего не знает – «только вчера приехал с дачи».





Убийство случилось в «двушке» на пятом этаже. Дверь квартиры сейчас опечатана. Беглый обзвон соседских квартир результата не дал. Максимум – тихие шаги по ту сторону. Вечер, воскресенье, но, кажется, после случившегося жильцы предпочитают не искушать судьбу.





Даже пенсионерка, проживающая на третьем этаже, и та лишь пожала плечами: «Я и соседей-то по площадке вряд ли узнаю, если встречу где-нибудь в городе, а тут пятый этаж…». Единственная, кто смог поделиться информацией, – соседка подозреваемого Дарья. Девушка в настоящее время проживает в другом месте, а сюда приходит кормить котов.





– Даже не знаю, как его зовут, этого соседа. Брат с ним общался на уровне «привет – пока». Как я слышала, раньше он проживал с какой-то женщиной, но потом она от него ушла. Говорят, из-за рукоприкладства.





По словам собеседницы, по поводу скандалов за стеной соседи в милицию не обращались, поскольку такие случаи «носили нерегулярный характер». Оставшись один, мужчина стал водить компании. Мужские и женские. Со всеми вытекающими.









Около пяти вечера во двор дома приехала милицейская «Газель». В сопровождении сотрудников правоохранительных органов подозреваемого вывели из машины и повели к третьему подъезду, где тот проживал до вчерашнего дня. Выходной не помешал проведению следственного эксперимента. На крыльце подъезда мужчина стал рассказывать о деталях того утра: «Познакомились накануне вечером в кафе, сюда приехали на такси».





Вместе с понятыми и сотрудниками Следственного комитета подозреваемого препроводили в его квартиру. Позже милиционер понес туда же манекен.





Если вина подсудимого будет доказана, то, учитывая прежнюю судимость, мужчине грозит пожизненное заключение либо смертная казнь.