По следам двойного убийства в Бобруйске: информация с места происшествия
20 июля в квартире на улице Лынькова в Бобруйске произошло двойное убийство. Жертвами 36-летнего ранее судимого бобруйчанина стали две девушки – 26 и 27 лет. Одна из них перед смертью успела позвонить на 102. Но милиция не успела спасти девушек. Подозреваемый задержан.
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Журналист «Коммерческого курьера» побывал на месте происшествия.
Пятиэтажка «родом» из 70-х в самом сердце Даманского. Несмотря на выходной день и короткий тайм-аут, взятый непогодой, людей во дворе нет. Совсем. Пустить в подъезд, где все и случилось, соглашается мужчина в окне на третьем этаже. О произошедшем он ничего не знает – «только вчера приехал с дачи».
Убийство случилось в «двушке» на пятом этаже. Дверь квартиры сейчас опечатана. Беглый обзвон соседских квартир результата не дал. Максимум – тихие шаги по ту сторону. Вечер, воскресенье, но, кажется, после случившегося жильцы предпочитают не искушать судьбу.
Даже пенсионерка, проживающая на третьем этаже, и та лишь пожала плечами: «Я и соседей-то по площадке вряд ли узнаю, если встречу где-нибудь в городе, а тут пятый этаж…». Единственная, кто смог поделиться информацией, – соседка подозреваемого Дарья. Девушка в настоящее время проживает в другом месте, а сюда приходит кормить котов.
– Даже не знаю, как его зовут, этого соседа. Брат с ним общался на уровне «привет – пока». Как я слышала, раньше он проживал с какой-то женщиной, но потом она от него ушла. Говорят, из-за рукоприкладства.
По словам собеседницы, по поводу скандалов за стеной соседи в милицию не обращались, поскольку такие случаи «носили нерегулярный характер». Оставшись один, мужчина стал водить компании. Мужские и женские. Со всеми вытекающими.
Около пяти вечера во двор дома приехала милицейская «Газель». В сопровождении сотрудников правоохранительных органов подозреваемого вывели из машины и повели к третьему подъезду, где тот проживал до вчерашнего дня. Выходной не помешал проведению следственного эксперимента. На крыльце подъезда мужчина стал рассказывать о деталях того утра: «Познакомились накануне вечером в кафе, сюда приехали на такси».
Вместе с понятыми и сотрудниками Следственного комитета подозреваемого препроводили в его квартиру. Позже милиционер понес туда же манекен.
Если вина подсудимого будет доказана, то, учитывая прежнюю судимость, мужчине грозит пожизненное заключение либо смертная казнь.
14:04 23/07/2018
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