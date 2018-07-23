Напомним, Кардаву задержали в январе в аэропорту Минска при попытке вылететь в Турцию по сомнительному паспорту https://belaruspartisan.by/life/426148/.





По сведениям «Белорусского партизана», изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 380 УК (использование поддельного документа). Санкция этой части: от общественных работ и штрафа до 2 лет ограничения свободы. Однако под занавес следствия Гелу Гальского обвинили по ч. 2 той же статьи (действия, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному сговору»), предусматривающей наказание от штрафа до 3 лет лишения свободы. Справедливости ради необходимо заметить, что обвинение «законнику», по всем признакам, «натянули». Ранее в Беларуси с поддельными документами он не задерживался и к уголовной ответственности не привлекался, липовым паспортом обзавелся явно за пределами РБ, с ним его одного задержали в аэропорту, без «группы лиц», с которыми он мог бы быть в «сговоре».





Дело рассматривалось в суде Октябрьского района Минска и, несмотря на логичные доводы обвиняемого и его адвоката, Кардаву признали виновным именно по ч. 2 ст. 380 УК и получил он максимальные 3 года. Минский горсуд ожидаемо приговор оставил без изменений, а апелляционные жалобы обвиняемого и его адвоката – без удовлетворения. Кем Гела Гальский сел известно, а вот кем он выйдет из белорусской колонии?





В Беларуси нет так называемых «черных зон», где за порядком следят воры в законе или их ставленники. У нас все зоны «красные», в них жизнь и благополучие рядового и прочих арестантов всецело зависит от расположения администрации колоний. Сидельцы, входившие на воле в различные ОПГ, а тем более имеющие в уголовной среде соответствующий статус, находятся под особым двойным контролем: за ними присматривают не только оперативные сотрудники колоний, но и кураторы из ГУБОПиК.





Для сохранения авторитета на свободе Гала Гальский просто обязан проявить в колонии воровской характер, но что из это выйдет, легко предположить.





«Покажет нрав, а статус его к этому обязывает, и ему могут накидывать сроки по ст. 411 («Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения»), - предсказывает судьбу грузинского вора в законе российское агентство «Пройм Крайм» http://www.primecrime.ru/. -- Предстоящая отсидка обещает стать уникальным опытом как для самого Гелы, так и для всей белорусской исполнительной системы, внутри которой нечасто оказывается вор не белорус. Одним из последних таких «гастролеров» был Сергей Акимов, который отсидел весь срок, не называясь».





«Прайм Крайм» утверждает, что «в первоочередных планах (Департамент исполнения наказаний МВД РБ) в отношении любого вора «в законе» - всеми способами заставить его отречься от своих убеждений. Порядки в белорусских местах лишения свободы настолько суровые, что малейшее нарушение режима грозит обернуться дополнительным сроком от года и выше. Эта практика уже принесла свои плоды в работе с такими авторитетами преступного мира, как Дмитрий Галеев и Денис Макс. Последний, после того, как ему недавно добавили год, окончательно порвал с блатной жизнью, превратившись в образцового заключенного».





Дмитрий Галеев, он же вор в законе Галей был коронован в 1998 году, долгое время жил за границей. Его депортировали из Швеции и в 2014 году в Минске приговорили к 11 годам за вымогательство. В колонии «раскрутился» по 411-й и получил еще 1 год 11 месяцев.





39-летний Денис Макс, он Дэн Бобруйский, в прошлом «смотрящий» за Беларусью, проходил обвиняемым по делу банды Сергея Молнара https://belaruspartisan.by/life/407489/ , который пытался сделать Макса вором в законе. Суд признал Макса виновным «в участии в преступной организации», по ч.2 ст.285 он получил максимальные 7 лет с отбыванием в колонии усиленного режима и с конфискацией имущества. Если информация «Прайм Крайм» верна, то это означает, что Дэна Бобруйского в «красной зоне», что называется, «поломали» и он письменно отрекся от своего криминального прошлого, а белорусские борцы с организованной преступностью одержали очередную победу.





Не исключено, что Гела Гальский задержится в Беларуси более чем на 3 года. Есть масса таких примеров. Бывший «смотрящий» за Минском Саша Забродин получил за вымогательство 4 года, а на свободу вышел через 8 лет, по году ему набрасывали по ст. 411. Белорусский вор в законе Александр Медведев, он же Медвежонок Гомельский, имеет одиннадцать судимостей, пять из которых получил в местах лишения свободы все по той же 411-й.



