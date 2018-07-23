Витебские вокзалы эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе

Сообщение о минировании поступило в 4:06 по номеру 102. Мужчина звонил с мобильного телефона и сказал только одну фразу: «Вокзал заминирован!». После этого неизвестный положил трубку, уточняет БелТА со ссылкой на официального представителя УВД Витебского облисполкома Ольгу Шкуратову.





К обоим вокзалам Витебска направили подразделения милиции и спасателей, скорую помощь, а также саперно-пиротехническую группу войсковой части 5524. С железнодорожного вокзала пришлось эвакуировать 80 человек, более десятка — с автовокзала. Еще около 200 пассажиров не смогли попасть на вокзалы из-за проводившегося там поиска взрывоопасных предметов.





Ничего подозрительного саперы не нашли и по окончании полного обследования зданий вокзалов и прилегающей территории в 5:50 оцепление сняли.









Установить звонившего милиции удалось в течение часа, однако 32-летний мужчина отказался открывать дверь. После этого сотрудники правоохранительных органов проникли в его квартиру через окно и задержали подозреваемого.



