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Витебские вокзалы эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе

Около ста человек были эвакуированы с железнодорожного и автобусного вокзалов в Витебске ранним утром 23 июля из-за звонка об их минировании.

Сообщение о минировании поступило в 4:06 по номеру 102. Мужчина звонил с мобильного телефона и сказал только одну фразу: «Вокзал заминирован!». После этого неизвестный положил трубку, уточняет БелТА со ссылкой на официального представителя УВД Витебского облисполкома Ольгу Шкуратову.

К обоим вокзалам Витебска направили подразделения милиции и спасателей, скорую помощь, а также саперно-пиротехническую группу войсковой части 5524. С железнодорожного вокзала пришлось эвакуировать 80 человек, более десятка — с автовокзала. Еще около 200 пассажиров не смогли попасть на вокзалы из-за проводившегося там поиска взрывоопасных предметов.

Ничего подозрительного саперы не нашли и по окончании полного обследования зданий вокзалов и прилегающей территории в 5:50 оцепление сняли.


Установить звонившего милиции удалось в течение часа, однако 32-летний мужчина отказался открывать дверь. После этого сотрудники правоохранительных органов проникли в его квартиру через окно и задержали подозреваемого.

В момент задержания он был трезв, но в милиции предположили, что звонивший с сообщением о минировании вокзалов мог быть одурманен психотропными веществами. У мужчины взяли биопробы, сейчас правоохранительные органы устанавливают мотивы такого звонка, пишут Народные новости Витебска

13:42 23/07/2018






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