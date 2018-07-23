20 июля в 23.00 правоохранители вместе с супругом без вести пропавшей Вероники Барановой нашли ее в сарае собственного двора в деревне Малевичи. Женщина жива и все это время умышленно пряталась. Мотив своего поступка она объяснить не смогла, пишет mlyn.by









Поиски Вероники Барановой продолжались три недели. 20 июля женщина нашлась.





Старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска Вилейского РОВД Виталий Послед рассказал: первые 10 суток сотрудники милиции выезжали на ее поиски ежедневно. Искали женщину и в деревне, и в лесу. 14 июля по факту ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело.





– Во время розыскных мероприятий мы готовились к худшему. Не исключали, что женщина могла погибнуть, либо покончить с собой. На 12 июля планировалось масштабное поисковое мероприятие по прочесыванию леса с участием 35 военнослужащих внутренних войск МВД и волонтеров поисково-спасательного отряда «Ангел». Но буквально накануне, 11 июля, появилась информация о том, что Вероника Баранова жива, знает, что ее ищут, но умышленно прячется. Местные ее неоднократно видели в Партизанском, поэтому с поисковой операцией мы повременили, но продолжали поиски своими силами, – продолжает Виталий Послед.





20 июля во время очередных поисков Виталий Послед вместе с супругом Барановой в ее родной деревне осмотрели несколько опустевших домов, затем пришли к ее дому – дверь была заперта, внутри никого. В сарае муж Барановой нашел куртку, которую, уверен, оставлял в доме. Здесь же и обнаружили женщину – она спала.









Объяснить милиции мотив своего поступка Вероника Баранова не смогла. Ответила лаконично: «Не знаю», говорит Виталий Послед.





Женщина рассказала, что все три недели жила в лесу, питалась ягодами, ночевала в заброшенных домах или чужих сараях. 11 июля, призналась она, действительно появлялась в Партизанском, подошла ко двору мужа и его сожительницы, чтобы увидеть дочь: в этот день девочке исполнилось 6 месяцев.





Не исключено, что женщину беспокоил семейный разлад: муж жил с другой женщиной, и ей пришлось в одиночку растить ребенка. Возможно, так она хотела привлечь к себе внимание или вернуть мужа. Однако только усугубила ситуацию: теперь Вероника Баранова находится под контролем у ряда заинтересованных служб, заметил Виталий Послед.





6-месячная дочь Вероники Барановой пока осталась с родным отцом.