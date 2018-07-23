Оставила дочь и пряталась в лесу. Пропавшую три недели назад мать нашли в сарае
Вероника Баранова, которую милиция искала три недели, нашлась в своей деревне в Вилейском районе.
20 июля в 23.00 правоохранители вместе с супругом без вести пропавшей Вероники Барановой нашли ее в сарае собственного двора в деревне Малевичи. Женщина жива и все это время умышленно пряталась. Мотив своего поступка она объяснить не смогла, пишет mlyn.by
28 июня 32-летняя Вероника Баранова встретилась с мужем, который живет с другой женщиной в 4 км от ее деревни, и оставила ему их общую 6-месячную дочь. Женщина пояснила, что собирается на обследование из-за серьезного заболевания, а сама перестала выходить на связь. О ее исчезновении в милицию заявил супруг.
Поиски Вероники Барановой продолжались три недели. 20 июля женщина нашлась.
Старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска Вилейского РОВД Виталий Послед рассказал: первые 10 суток сотрудники милиции выезжали на ее поиски ежедневно. Искали женщину и в деревне, и в лесу. 14 июля по факту ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело.
– Во время розыскных мероприятий мы готовились к худшему. Не исключали, что женщина могла погибнуть, либо покончить с собой. На 12 июля планировалось масштабное поисковое мероприятие по прочесыванию леса с участием 35 военнослужащих внутренних войск МВД и волонтеров поисково-спасательного отряда «Ангел». Но буквально накануне, 11 июля, появилась информация о том, что Вероника Баранова жива, знает, что ее ищут, но умышленно прячется. Местные ее неоднократно видели в Партизанском, поэтому с поисковой операцией мы повременили, но продолжали поиски своими силами, – продолжает Виталий Послед.
20 июля во время очередных поисков Виталий Послед вместе с супругом Барановой в ее родной деревне осмотрели несколько опустевших домов, затем пришли к ее дому – дверь была заперта, внутри никого. В сарае муж Барановой нашел куртку, которую, уверен, оставлял в доме. Здесь же и обнаружили женщину – она спала.
Объяснить милиции мотив своего поступка Вероника Баранова не смогла. Ответила лаконично: «Не знаю», говорит Виталий Послед.
Женщина рассказала, что все три недели жила в лесу, питалась ягодами, ночевала в заброшенных домах или чужих сараях. 11 июля, призналась она, действительно появлялась в Партизанском, подошла ко двору мужа и его сожительницы, чтобы увидеть дочь: в этот день девочке исполнилось 6 месяцев.
Не исключено, что женщину беспокоил семейный разлад: муж жил с другой женщиной, и ей пришлось в одиночку растить ребенка. Возможно, так она хотела привлечь к себе внимание или вернуть мужа. Однако только усугубила ситуацию: теперь Вероника Баранова находится под контролем у ряда заинтересованных служб, заметил Виталий Послед.
6-месячная дочь Вероники Барановой пока осталась с родным отцом.
12:27 23/07/2018
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