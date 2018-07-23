Дежурный получил сообщение о том, что в колодце застряли двое мужчин в воскресенье, 22 июля, около 6 часов вечера. По приезде спасатели увидели в канализационном колодце отца и сына 45 и 25 лет соответственно.





Позже выяснилось, что сын взялся за чистку колодца дренажным насосом. В какой-то момент насос заглох, и тот спустился в колодец, чтобы разобраться, в чем дело. Парень тут же потерял сознание. На помощь сыну прибежал его отец, но сам выбраться не смог.





Спасатели достали мужчин из колодца, после чего их доставили в реанимационное отделение Логойской ЦРБ, передает sb.by



