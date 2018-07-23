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Почистили канализацию: отца и сына из колодца пришлось доставать спасателям

ЧП произошло на территории частного дома в деревне Семково Логойского района.

Дежурный получил сообщение о том, что в колодце застряли двое мужчин в воскресенье, 22 июля, около 6 часов вечера. По приезде спасатели увидели в канализационном колодце отца и сына 45 и 25 лет соответственно.

Позже выяснилось, что сын взялся за чистку колодца дренажным насосом. В какой-то момент насос заглох, и тот спустился в колодец, чтобы разобраться, в чем дело. Парень тут же потерял сознание. На помощь сыну прибежал его отец, но сам выбраться не смог.

Спасатели достали мужчин из колодца, после чего их доставили в реанимационное отделение Логойской ЦРБ, передает sb.by


12:00 23/07/2018






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