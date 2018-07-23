По его словам, небесное тело подобралось к Земле на рекордно минимальное расстояние - его гравитационное поле может спровоцировать возникновение природных катаклизмов, передает The Siver Telegram.





Речь идет о возникновении гигантских разломов в земной коре и извержении вулканов, которые значительно участились в последнее время. По мнению некоторых ученых, глобальная катастрофа начнется с извержения Йеллоустонского супервулкана.





Согласно большому количеству мифов и легенд, "Планета X" должна уничтожить все живое на нашей планете. Некоторые ученые считают эти утверждения правдивыми, веря в существование этого небесного тела. Однако пока прямых доказательств существования Нибиру не обнаружено.







