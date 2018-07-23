Озвучен сценарий апокалипсиса: "Планета Х" уничтожит все живое
Бывший сотрудник Геологической службы США Итан Троубридж предрек неизбежный апокалипсис, который наступит из-за "Планеты X" Нибиру.
По его словам, небесное тело подобралось к Земле на рекордно минимальное расстояние - его гравитационное поле может спровоцировать возникновение природных катаклизмов, передает The Siver Telegram.
Речь идет о возникновении гигантских разломов в земной коре и извержении вулканов, которые значительно участились в последнее время. По мнению некоторых ученых, глобальная катастрофа начнется с извержения Йеллоустонского супервулкана.
Согласно большому количеству мифов и легенд, "Планета X" должна уничтожить все живое на нашей планете. Некоторые ученые считают эти утверждения правдивыми, веря в существование этого небесного тела. Однако пока прямых доказательств существования Нибиру не обнаружено.
Напомним, сторонники теории заговора утверждают, что за Нептуном есть планета Нибиру, или "Планета Х", которая может уничтожить Землю, пишет УНИАН.
11:34 23/07/2018
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