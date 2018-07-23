Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Озвучен сценарий апокалипсиса: "Планета Х" уничтожит все живое

Бывший сотрудник Геологической службы США Итан Троубридж предрек неизбежный апокалипсис, который наступит из-за "Планеты X" Нибиру.

По его словам, небесное тело подобралось к Земле на рекордно минимальное расстояние - его гравитационное поле может спровоцировать возникновение природных катаклизмов, передает The Siver Telegram. 

Речь идет о возникновении гигантских разломов в земной коре и извержении вулканов, которые значительно участились в последнее время. По мнению некоторых ученых, глобальная катастрофа начнется с извержения Йеллоустонского супервулкана. 

Согласно большому количеству мифов и легенд, "Планета X" должна уничтожить все живое на нашей планете. Некоторые ученые считают эти утверждения правдивыми, веря в существование этого небесного тела. Однако пока прямых доказательств существования Нибиру не обнаружено. 


Напомним, сторонники теории заговора утверждают, что за Нептуном есть планета Нибиру, или "Планета Х", которая может уничтожить Землю, пишет УНИАН.

11:34 23/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё