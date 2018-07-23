Стрельба в Торонто: 14 человек ранены, женщина погибла





Правоохранители сказали, что стрелок убит (он не входит в число жертв).





Телеканал CTV сообщил, что, по словам очевидцев, преступник, который был одет в черное, выстрелил около 20 раз.





Отмечается, что инцидент произошел на улицах Дасворт и Логан. В этом районе расположено множество кафе и ресторанов, пишет gordonua.com

В результате стрельбы в Торонто 14 человек получили ранения, одна женщина погибла, еще одна женщина находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила местная полиция в Twitter 22 июля.