Стрельба в Торонто: 14 человек ранены, женщина погибла
Мужчина, который открыл стрельбу на улицах Дасворт и Логан, убит, сообщили в полиции Торонто.
В результате стрельбы в Торонто 14 человек получили ранения, одна женщина погибла, еще одна женщина находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила местная полиция в Twitter 22 июля.
Правоохранители сказали, что стрелок убит (он не входит в число жертв).
Телеканал CTV сообщил, что, по словам очевидцев, преступник, который был одет в черное, выстрелил около 20 раз.
Отмечается, что инцидент произошел на улицах Дасворт и Логан. В этом районе расположено множество кафе и ресторанов, пишет gordonua.com
10:25 23/07/2018
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