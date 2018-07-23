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Стрельба в Торонто: 14 человек ранены, женщина погибла

Мужчина, который открыл стрельбу на улицах Дасворт и Логан, убит, сообщили в полиции Торонто.

В результате стрельбы в Торонто 14 человек получили ранения, одна женщина погибла, еще одна женщина находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила местная полиция в Twitter 22 июля. 

Правоохранители сказали, что стрелок убит (он не входит в число жертв). 

Телеканал CTV сообщил, что, по словам очевидцев, преступник, который был одет в черное, выстрелил около 20 раз. 

Отмечается, что инцидент произошел на улицах Дасворт и Логан.  В этом районе расположено множество кафе и ресторанов, пишет gordonua.com

10:25 23/07/2018






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