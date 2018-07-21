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Ракетно-зенитный полк перебросили поближе к БелАЭС

В новый военный городок Ворняны близ Островца был передислоцирован 1146‑й гвардейский зенитный ракетный полк. Об этом сообщает газета Минобороны «Во славу Родины».

Торжественная церемония возрождения гвардейского 1146-го зенитного ракетного полка состоялась 1 декабря прошлого года на аэродроме в Барановичах. Возрожденный полк первым в Беларуси вооружен зенитным ракетным комплексом ПВО «Тор-М2», способным бороться с баллистическими воздушными целями и крылатыми ракетами на различных высотах. Перед этой воинской частью стоят задачи по защите воздушных рубежей над БелАЭС.

Через несколько недель именно этот полк отправится на учения в Россию на полигон Ашулук. 

«Признаться, с нетерпением ожидаю момента, когда где-то далеко, за сотни километров отсюда, мы выполним первые в своей жизни пуски. Волнение присутствует, но вместе с тем хочется показать, на что способен 1146 зрп. Мы в Ашулуке не подведем!» – цитирует командира батареи, старшего лейтенанта Артура Нарывского газета Минобороны.

Официально новый полк разместился в Ворнянах в мае, однако выполнение боевых задач начнет с конца лета. Военный городок для зенитчиков был построен в чистом поле.
"Белорусский партизан"
09:39 23/07/2018






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