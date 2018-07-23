Автобус с белорусами вылетел в кювет через встречку под Киевом
Об очередной аварии с белорусами сообщила рано утром 23 июля на своей странице в Facebook минчанка Nascja Mashchava.
«Съезд в кювет по утру бодрит лучше кофе. Спасибо, что без жертв, Ecolines», — написала Nascja Mashchava. Ниже в комментариях под постом она сообщила, что произошло это возле села Йосиповка недалеко от Киева. Водитель уснул за рулем.
Судя по фото и видео, выложенным в Facebook, автобус вылетел в левый по ходу движения кювет, проехав по встречной полосе.
«Мы через встречку в кювет проскочили», — написала Nascja Mashchava. Она также сообщила, что в автобусе «еще группа детей в придачу, ехали на соревнования». Жертв, по словам автора, поста нет.
«Сидим, ждем новый автобус. Этот не выедет», — добавила она в комментариях.
«…с днем рождения вас тогда!» — ответил на это один из участников переписки.
09:13 23/07/2018
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