Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Автобус с белорусами вылетел в кювет через встречку под Киевом

Об очередной аварии с белорусами сообщила рано утром 23 июля на своей странице в Facebook минчанка Nascja Mashchava.

«Съезд в кювет по утру бодрит лучше кофе. Спасибо, что без жертв, Ecolines», — написала Nascja Mashchava. Ниже в комментариях под постом она сообщила, что произошло это возле села Йосиповка недалеко от Киева. Водитель уснул за рулем.

Судя по фото и видео, выложенным в Facebook, автобус вылетел в левый по ходу движения кювет, проехав по встречной полосе.

«Мы через встречку в кювет проскочили», — написала Nascja Mashchava. Она также сообщила, что в автобусе «еще группа детей в придачу, ехали на соревнования». Жертв, по словам автора, поста нет.

«Сидим, ждем новый автобус. Этот не выедет», — добавила она в комментариях.

«…с днем рождения вас тогда!» — ответил на это один из участников переписки.

09:13 23/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Владимир Подгол
В Кремле для А.Лукашенко вводят красный уровень...
Андрэй Дзмітрыеў
От тюрьмы не зарекайся. А от произвола?
Павел Знавец
Мой апошні каментар Паўлу ШАРАМЕТУ.
Уладзiмiр Някляеў
З дазволу Лукашэнкі
Игорь Масловский
Сдирание кожи с судьи или Суд Соломона?
Александр Федута
Переход границ с наступлением на грабли
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё