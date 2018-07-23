Нашествие мошек: белорусы жалуются на полчища насекомых

х этим летом — в прошлом году их было заметно меньше, пишет Белорусы жалуются на большое число мошек и других летающих насекомых этим летом — в прошлом году их было заметно меньше, пишет "Спутник"





Лето 2018 года продолжает преподносить белорусам сюрпризы: после двух засушливых месяцев в республике уже более недели идут проливные дожди и грозы. Реагирует на такие погодные изменения и природа.





Так, белорусы начали массово жаловаться на огромное количество мошек и других летающих насекомых — они не только собираются в рои около кустов и деревьев, но и стремятся залетать в дома. Многие более получаса видели на окнах.





Энтомологи пока не объяснили причины такого нашествия насекомых, однако еще весной ученые предупреждали: при сохранении теплой погоды и большого количества влаги могут быть созданы очень комфортные условия для размножения представителей этого класса беспозвоночных.

Заполонившие города мошки безвредны. Впрочем, напугать насекомые могут сильно: так, накануне жители Витебска были ошеломлены целым облаком мотыльков-поденок, также появившимся благодаря комфортной погоде.





Видео: Радио Свобода