Нашествие мошек: белорусы жалуются на полчища насекомых
Причиной для появления большого количества насекомых могла стать комфортная для них погода.
Белорусы жалуются на большое число мошек и других летающих насекомых этим летом — в прошлом году их было заметно меньше, пишет "Спутник".
Лето 2018 года продолжает преподносить белорусам сюрпризы: после двух засушливых месяцев в республике уже более недели идут проливные дожди и грозы. Реагирует на такие погодные изменения и природа.
Так, белорусы начали массово жаловаться на огромное количество мошек и других летающих насекомых — они не только собираются в рои около кустов и деревьев, но и стремятся залетать в дома. Многие более получаса видели на окнах.
Энтомологи пока не объяснили причины такого нашествия насекомых, однако еще весной ученые предупреждали: при сохранении теплой погоды и большого количества влаги могут быть созданы очень комфортные условия для размножения представителей этого класса беспозвоночных.
Заполонившие города мошки безвредны. Впрочем, напугать насекомые могут сильно: так, накануне жители Витебска были ошеломлены целым облаком мотыльков-поденок, также появившимся благодаря комфортной погоде.
Видео: Радио Свобода
08:13 23/07/2018
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