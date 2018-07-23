В Могилеве из-за сильных ливней произошел транспортный коллапс

Сильный ливень около 20.00 22 июля, можно сказать, топил город в воде: некоторые улочки превратились в бурлящие реки, а ложбины и впадины - в озера. Светофоры на ряде перекрестков вырубило, а проезд по ним был затруднен высоким уровнем скопившейся воды, "плыть" по которой отваживались далеко не все автолюбители. Уровень воды достигал в некоторых местах 30-40 см.





Городской общественный электротранспорт стоял несколько часов. По городу передвигались редкие маршрутки и автобусы. Даже диспетчеры такси не принимали заявки на выезд или обещали забрать пассажира в течение часа. Дождь поутих только за полночь. И троллейбусы наконец смогли вернуться в автопарк, а заодно могли подъехать и застрявшие в городе пассажиры.





Из-за разгула стихии - сильных гроз, дождей и усиления ветра - в ряде населенных пунктов отключено электричество. Восстановительные работы на линиях электропередачи аварийные мобильные бригады начали только сегодня ранним утром.