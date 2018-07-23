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Billboard составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов

Ирландская рок-группа U2 возглавила список самых высокооплачиваемых музыкантов за 2017 год по версии американского журнала Billboard. Рейтинг опубликован на сайте издания.

По данным журнала, U2 заработала за 2017 год $54,4 млн, из которых $52 млн ей принес гастрольный тур Joshua Tree Tour. 

Второе место занял американский кантри-исполнитель Гарт Брукс, заработавший $52,2 млн. На третьем месте - американская группа Metallica ($43,2 млн). Триумфатор премии Grammy в 2018 году Бруно Марс впервые попал на четвертую строчку рейтинга с доходом $40,7 млн. 

В первую десятку рейтинга также вошли поп-музыкант из Великобритании Эд Ширан ($31,3 млн), певица Lady Gaga ($29,7 млн), американский исполнитель Билли Джоэл ($29,2 млн), группа Guns N' Roses ($27,8 млн), британский рок-музыкант Роджер Уотерс ($27,2 млн) и группа Coldplay ($26,5 млн).

07:45 23/07/2018






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