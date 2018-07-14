В результате судья прислушался к рекомендациям астрологов воздержаться в этот день от принятия важных решений и оставил приговор суда первой инстанции без изменения.





«Злые языки» говорят, что вору «в законе» крупно повезло, что ему не накинули срок, потому что его расчет на снисхождение властей в Беларуси изначально был обречен на провал. Напомним, в мае этого года Гела Кардава признан виновным в незаконном пересечении госграницы и приговорен к трем годам лишения свободы.





В ближайшие дни Кардава, не имевший при своих 22 годах воровского стажа до недавнего времени ни одной судимости, будет этапирован в одну из четырех колоний для «первоходов»: ИК-1 Новополоцк, ИК-2 Бобруйск, ИК-15 Могилев или ИК-17 Шклов. Формально все они находятся под патронажем единственного действующего белорусского вора «в законе» Александра Кушнерова, который является союзником и «крестником» Кардавы, сразу подтвердившим его полномочия еще в СИЗО на Володарке. Однако, даже под таким покровительством Гела отнюдь не застрахован на белорусских «зонах».





«Порядки в белорусских местах лишения свободы настолько суровые, что малейшее нарушение режима грозит обернуться дополнительным сроком от года и выше, – пишет «Прайм Крайм». Также одним из вариантов развития событий в случае злостного неповиновения рассматривается перевод Гелы на тюремный режим, где содержатся более матерые идеологические противники Кушнерова, а значит, и самого Кардавы.





Гела Кардава имеет репутацию одного из наиболее активных и известных воров «в законе» среднего поколения. Во времена позднего деда Хасана ему несколько лет довелось находиться в самой гуще событий и не на последних ролях. Затем миг на вершине мира сменился личной преисподней. Вместе с растущей популярностью Гела приобрел себе массу могущественных врагов по ту сторону баррикад – в клане Шакро молодого. Поэтому относительно судьбы этого вора в законе, «присевшего» в Беларуси на пару лет, есть и более оптимистичный прогноз: возможно, в сложившейся ситуации, небо, на которое Гела привык уповать, послало ему самое безопасное место, чтобы просто выжить.



