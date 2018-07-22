Не секрет, что доступ к некоторым видам медицинской помощи для наших сограждан затруднен. Чтобы попасть к «узкому» специалисту, который есть далеко не везде, нужно потратить время для получения талончика на прием, либо — пожалуйте в сектор частной медицины.





Начнем издалека: почему у нас так много аптек? В каждом городе, даже не очень крупном, практически нет места, с которого, окинув взглядом окрест, можно увидеть зеленый аптечный крест. Предложение определяется спросом, эти многочисленные аптеки не разоряются, а живут припеваючи. Почему? Потому что в аптеки люди ходят лечиться. Там вас встретят с распростертыми объятиями, подскажут, что купить, и тут же снабдят всем необходимым. Зачем тратить время в очереди за талончиком? Чтобы тебя отправили в ту же аптеку? Если к этому добавить интернет, где можно получить ответы на все вопросы, — добро пожаловать в аптеку! Интересно, что люди абсолютно доверяют милым девушкам, стоящим за прилавком, только из-за того, что они в белых халатах, совершенно не задумываясь, какое они имеют образование — форма действует магически.





Продолжим рассказ о наших буднях. В каждом более или менее крупном городе есть хотя бы одна коммерческая лаборатория. Хорошо это или плохо? И да, и нет. Хорошо, потому что недельное ожидание результата анализов в поликлинике часто неприемлемо. Плохо, потому что каждому, заплатившему деньги, могут сделать любые анализы. На этот счет есть даже так называемые профили: «Мужчина за 50», «готовлюсь к беременности», «безопасный секс». Когда со всеми этими «профилями» человек приходит к врачу, оказывается — на 90% это выброшенные деньги, поскольку лишь каждый десятый анализ клинически оправдан. Но ведь когда заплатил деньги, возникает греющее ощущение, что вложил их в свое здоровье. Аналогичным образом, по собственной инициативе, можно сделать УЗИ, КТ, МРТ — только плати. Люди наивно полагают, что лекарство, купленное без рекомендации специалиста, может навредить, а сделанный без показаний анализ или визуализирующее исследование — не могут.





Но вот в игру вступает всемогущий интернет. До аптеки и лаборатории нужно хотя бы дойти, а интернет есть дома, даже в телефоне. В поисковую строку вводим симптом — в результатах поиска получаем рецепт. Зачем куда-то ходить, если на форумах можно подробно изучить опыт таких же страдальцев, взвесить все «за» и «против», пойти сдать кровь на исследование, потом сходить в аптеку, где тебе еще что-нибудь посоветуют и продадут. В итоге весь процесс диагностики и лечения замыкается в треугольнике «интернет — лаборатория — аптека». Врача в этой схеме нет, и без него все работает «без сбоев». Люди, далекие от медицины, мыслят просто: врач увидит из, если он «не в норме» — поставит диагноз. Но об этом показателе можно прочитать в интернете, зачем тогда доктор? тем более не очень доступный, да еще если его квалификация под сомнением.





Интернет искажает медицинскую действительность в неблагоприятном для врачей направлении. Человек, которого вылечили, за редким исключением будет писать на форум, как он благодарен и какой хороший был у него врач. Позитив воспринимают как должное, про излеченную болезнь стараются быстрее забыть — и это нормально. Пишут те, кого не вылечили, обобрали или даже навредили, люди, находящиеся в отчаянии, которым плохо, те, кому не помогли и которые не знают, что им делать. В интернете скапливается негатив, именно на него наталкивается тот, кто решил полечить себя сам. Это все равно, как после просмотра новостей возникает ощущение, что весь мир заливает, кругом бомбят, а по улицам бродят маньяки и террористы. Для нас выходом является выключение телевизора, а для пациента, черпающего мудрость из интернета, — это треугольник «интернет — лаборатория — аптека».





Во всем этом ключевая проблема — общий культурный уровень потребителя медицинских услуг, который отстает от технического и информационного прогресса. Какая сила заставляет людей верить всему, что им скажут в аптеке? Почему за ответом на вопрос о своем здоровье они обращаются к поисковой системе, не понимая, что это все равно, что искать ответы в надписях на заборе? Герой бессмертной повести М. А. Булгакова профессор Преображенский так ответил на этот вопрос: «Разруха не в клозетах, а в головах». Именно поэтому инвестиции в образование и культуру — это вложение сразу во все, в том числе и в здравоохранение.



