Белорусы и украинцы стали чаще переезжать в Литву

По статистике, за последний год количество граждан Беларуси в Литве увеличилось на 24,7%, а граждан Украины — на 55,4%, сообщает Delfi





Население Литвы уменьшается, количество иностранцев растет. В основном, в Литву эмигрируют украинцы и белорусы.





По состоянию на 1 июля в Литве проживают 54,4 тысячи иностранцев, из которых 15,2 тысячи — украинцы и 12,3 тысячи — россияне. На третьем месте — белорусы, которых в Литве 10,4 тысячи.



