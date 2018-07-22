Белорусы и украинцы стали чаще переезжать в Литву
Департамент миграции Министерства внутренних дел Литвы обнародовал показатели миграции за первую половину этого года.
По статистике, за последний год количество граждан Беларуси в Литве увеличилось на 24,7%, а граждан Украины — на 55,4%, сообщает Delfi.
Население Литвы уменьшается, количество иностранцев растет. В основном, в Литву эмигрируют украинцы и белорусы.
По состоянию на 1 июля в Литве проживают 54,4 тысячи иностранцев, из которых 15,2 тысячи — украинцы и 12,3 тысячи — россияне. На третьем месте — белорусы, которых в Литве 10,4 тысячи.
19:25 22/07/2018
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