Телеведущая Анна Бонд переплыла Босфор
Телеведущая Анна Бонд переплыла пролив Босфор — такую амбициозную цель поставила перед собой несколько месяцев назад, а теперь ее достигла. Расстояние в 6,5 км она преодолела за 1 час 38 минут при лимите времени в 2 часа.
О своем достижении Анна сообщила в Инстаграме и написала: "Никогда не сдавайтесь, если ваши цели искренние и честные. Тогда все получится ".
30-й заплыв через Босфор из Азии в Европу состоялся 22 июля. Регистрация происходила в ночь с 3 на 4 января. Все места для иностранных участников разобрали за 27 минут, пишет TUT.by
19:10 22/07/2018
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