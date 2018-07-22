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Телеведущая Анна Бонд переплыла Босфор

Телеведущая Анна Бонд переплыла пролив Босфор — такую ​​амбициозную цель поставила перед собой несколько месяцев назад, а теперь ее достигла. Расстояние в 6,5 км она преодолела за 1 час 38 минут при лимите времени в 2 часа.