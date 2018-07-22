Легковой автомобиль Fiat Doblo въехал в грузовик Reno, когда тот съезжал направо на заправку, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источники в Управлении ГАИ УВД Минского облисполкома.





От удара 24-летнего пассажира, который сидел в легковом автомобиле сзади и не был пристегнут ремнем безопасности, выбросило из машины. Он погиб на месте.





Еще один пассажир, ровесник погибшего, который ехал на переднем сидении, с травмами был госпитализирован. Он, как и 26-летний водитель, был пристегнут.