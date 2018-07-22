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Страшная авария в Смолевичском районе: иномарка врезалась в фуру. Один человек погиб

ДТП произошло поздно ночью 22 июля недалеко от Жодино.
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Легковой автомобиль Fiat Doblo въехал в грузовик Reno, когда тот съезжал направо на заправку, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источники в Управлении ГАИ УВД Минского облисполкома.

От удара 24-летнего пассажира, который сидел в легковом автомобиле сзади и не был пристегнут ремнем безопасности, выбросило из машины. Он погиб на месте.

Еще один пассажир, ровесник погибшего, который ехал на переднем сидении, с травмами был госпитализирован. Он, как и 26-летний водитель, был пристегнут.

По данным правоохранительных органов, водитель легковушки был сильно пьян (освидетельствование показало 2 промилле алкоголя). В течение года он четырежды привлекался к административной ответственности.

Возбуждено уголовное дело.

19:02 22/07/2018






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