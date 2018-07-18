Приют для бездомных животных находится в деревне Севрюки, в 20 километрах от города Барановичи. Ему больше 10 лет, и за эти годы он спас от смерти сотни брошенных кошек и собак и стал для них домом. Сейчас в «Милосердии» живут больше 100 животных.





Всю заботу о брошенных питомцах взяла на себя Елена – хозяйка приюта. Несколько лет назад, не доработав до пенсии, она бросила работу, чтобы ухаживать за животными. Разрываться между работой и ежедневными поездками в Севрюки, чтобы накормить их, не хватало ни сил, ни времени.





На то, чтобы приготовить еду и накормить всех питомцев, у Елены уходит почти целый день. А ведь этот корм надо купить, найти транспорт и привезти в Севрюки.



