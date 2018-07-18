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«Корма для питомцев почти нет». Приюту для бездомных животных под Барановичами срочно нужна помощь

Ситуация в приюте для животных «Милосердие» в Барановичском районе ухудшилась – хозяйка приюта заболела, а пожертвований от горожан поступает все меньше. Чтобы и дальше содержать сотню брошенных собак и котов, приюту необходима любая помощь от небезразличных людей.

«Корма для питомцев почти нет». Приюту для бездомных животных под Барановичами срочно нужна помощь
Приют для бездомных животных находится в деревне Севрюки, в 20 километрах от города Барановичи. Ему больше 10 лет, и за эти годы он спас от смерти сотни брошенных кошек и собак и стал для них домом. Сейчас в «Милосердии» живут больше 100 животных.

Всю заботу о брошенных питомцах взяла на себя Елена – хозяйка приюта. Несколько лет назад, не доработав до пенсии, она бросила работу, чтобы ухаживать за животными. Разрываться между работой и ежедневными поездками в Севрюки, чтобы накормить их, не хватало ни сил, ни времени.

На то, чтобы приготовить еду и накормить всех питомцев, у Елены уходит почти целый день. А ведь этот корм надо купить, найти транспорт и привезти в Севрюки.

Сам приют существует на деньги, которые жертвуют горожане. Часть средств поступает через ЕРИП, часть горожане опускают в урны в магазинах. По словам Ирины Александрович, председателя ООЗЖ «Милосердие», пожервований едва хватает на минимальный корм для кошек и собак. А ведь кроме еды животным нужны медикаменты, для ухода за ними необходимы моющие средства и т. п.

И без того сложная ситуация в «Милосердии» в последнее время ухудшилась из-за проблем со здоровьем у Елены, хозяйки приюта. Из-за болей в спине она не может поднимать тяжести, чистить вольеры у животных.

– Корма для питомцев почти нет, к тому же ухаживать за котами и собаками некому, – говорит Елена. – Нам нужна любая помощь – не только деньги, но и рабочие руки. Без этого приют не выживет.


Как можно помочь «Милосердию»

  • перечислить деньги через ЕРИП. Это можно сделать через банкоматы, инфокиоски и интернет-банкинг. Для этого надо выбрать пункт «Система Расчет» (ЕРИП), перейти в раздел «Общественные объединения», выбрать пункт «Защита животных», потом «Милосердие». Для оплаты надо будет ввести свой номер телефона, ФИО и сумму пожертвования;
  • положить деньги в урны ООЗЖ «Милосердие», расположенные в магазинах города;
  • купить продукты, лекарства для животных;
  • приобрести дрова, стройматериалы, моющие и дезинфицирующие средства;
  • помочь в ремонте вольеров, уборке территории;
  • помочь с доставкой корма из города;
  • привезти в приют ветошь, газеты, поводки, намордники, перевозки;
  • взять себе кота или собаку из приюта.

Контакты:

(033) 901-58-99 Ирина, председатель ООЗЖ «Милосердие»
(029) 943-39-27 Елена, хозяйка приюта, член Совета ООЗЖ «Милосердие»

Также у «Милосердия» есть странички в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.

Источник: Intex-press
18:56 22/07/2018






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