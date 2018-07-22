В древнем папирусе упоминается состояние организма, известное как "истерическое апноэ", и описывается, как лишенные секса женщины становятся истеричками, говорится в статье.





По утверждениям экспертов, "сенсационный" папирус, которому 2000 лет, скорее всего, был медицинским документом, написанным знаменитым римским врачом Галеном.





С XVIII века загадочный папирус находился в Базеле. Документ, написанный задом наперед с обеих сторон, по зеркальному принципу, ставил в тупик целые поколения исследователей, говорится в статье.





"Тем не менее, теперь, благодаря новому исследованию Базельского университета, было открыто, что это медицинский документ из поздней античности", - сообщает издание.





"Папирус был расшифрован после того, как ультрафиолетовые и инфракрасные снимки, сделанные исследователями, показали, что это был не один лист, а несколько склеенных между собой слоев папируса", - отмечает издание.





Термин "истерия" происходит от греческого слова "истерика", означающего "матка", поясняет автор.





"Считалось, что матка может стать слишком сухой от отсутствия половых актов. Это якобы приводило к тому, что орган начинал блуждать по брюшной полости в поисках влаги", - говорится в статье.





В то время считалось, что, если орган вступает в контакт с печенью, это может привести к внезапному удушью, известному как "истерическое апноэ".





Гален считал, что женщины, страдающие "истерическим апноэ", должны подавлять стимулы, скорее всего, "возбуждающие" их, и пить различные травы. Брак также считался способом исцеления, говорится в статье.