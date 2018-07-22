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Стало известно, сколько в этом году стоит обучение в БГУ

БГУ опубликовал стоимость обучения на 2018/2019 учебный год.

Стало известно, сколько в этом году стоит обучение в БГУ. Учебное заведение опубликовала цены дневной и заочной формы обучения, передает БелТА.

Так, к примеру, на 1-3 курсах на специальностях "международное право", "правоведение", "экономическое право" стоимость обучения составляет 3575 рублей в год. На экономическом факультете стоимость обучения составляет 3467 рублей, на биологическом — 3223, на факультете прикладной математики и информатики — 2964.

Дешевле всего учиться на социального работника, а также на филфаке (русская и белорусская филология) — 2354.

Известны и цены на обучение на 1-3 курсах заочного отделения на большинстве факультетов - это 1262 рубля в год.

17:14 22/07/2018






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