Стало известно, сколько в этом году стоит обучение в БГУ. Учебное заведение опубликовала цены дневной и заочной формы обучения, передает БелТА.





Так, к примеру, на 1-3 курсах на специальностях "международное право", "правоведение", "экономическое право" стоимость обучения составляет 3575 рублей в год. На экономическом факультете стоимость обучения составляет 3467 рублей, на биологическом — 3223, на факультете прикладной математики и информатики — 2964.





Дешевле всего учиться на социального работника, а также на филфаке (русская и белорусская филология) — 2354.





Известны и цены на обучение на 1-3 курсах заочного отделения на большинстве факультетов - это 1262 рубля в год.