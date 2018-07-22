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Австралийский художник раскрасит многоэтажку в Минске

Австралийский художник Финтан Мэги раскрасит многоэтажку в Минске, сообщили организаторы проекта Urban Myths.

Иностранный гость будет находиться в столице с 1 августа, в настоящее время идет сбор средств на покупку красок и материалов, аренду спецтехники. 

Финтана Мэги называют легальным бунтарем, а его меланхоличные произведения с помощью метафор иллюстрируют происходящее в обществе. Отойдя от традиционного граффити, художник разработал свой собственный стиль монументальной живописи, для которого характерна эклектика, включающая в себя как образы из повседневной жизни, так и неожиданные сюжеты. Мэги подчеркивает необычайную и прекрасную природу того, что мы обычно не замечаем. Благодаря архитектурному бэкграунду, фрески Финтана идеально интегрированы в городскую среду. 

Ранее в столице по улице Столетова появился мурал испанского художника на тему Купалья. На нем изображена девушка, которая идет искать Папараць-кветку.

Проект Urban Myths стартовал в 2015 году. Художники из других стран приезжают в Минск, не имея эскизов и не представляя заранее стену, на которой придется творить. Благодаря Urban Myths Беларусь попала на карту мирового стрит-арта, засветившись в многочисленных мировых обзорах. В Минске появились такие работы, как "Девушка в вышиванке", "Человек без имени", "Живое сердце". "За каждой работой серии стоит история. Тщательно выбирая участников проекта, мы ставим целью показать разнообразие современного мирового монументального искусства, стремимся к продвижению смыслового стрит-арта, популяризируем личности авторов, их идеи и концепции", - отмечают организаторы проекта.

По мат. Белта
17:02 22/07/2018






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