Чем недовольны деревенские арендаторы жилья?
Корреспондент «Звяды» побывал в деревне Пугляи Оршанского района, где жители арендных квартир рассказали о многочисленных коммунальных проблемах. Раньше их было гораздо больше, пока не вмешались сотрудники Комитета госконтроля Витебской области. Кстати, пришлось им это делать несколько раз.
Вода по очереди
Есть туристы, которые любят ездить в экстремальные путешествия. Например, на территорию «мертвого города» Припять возле Чернобыльской АЭС. Но ведь там люди не живут. А вот в Пугляи — живут! Если бы организовать экскурсию туда, безусловно, у любителей экстрима впечатлений было бы много.
Всего в деревне пять домов, возведенных в 1960-1970-х годах. Два стоят без жильцов. Кстати, как подсчитали в госконтроле, во всех домах 69 квартир, 44 из которых пустые, заселенны только 25.
— В апреле изучали состояние государственного жилищного фонда. Заехали сюда. Квартиры без жильцов находились в непригодном для проживания состоянии. В частности, часть окон была заложена кирпичом, затянута пленкой, не было элементов некоторых рам, перегородок стен. Увидели также, что полов нет, как и дверей, печей, электропроводки. Где все это? Вопрос, ответа на который пока нет, — рассказал Сергей ЛИСЕНКОВ, сотрудник контрольного ведомства.
В ходе мониторинга выяснилось, что в жилом доме № 5 по переулку Школьный не работали водопровод и канализация. При этом не было дворовых туалетов.
Контролеры проверили, как работают около домов две водозаборные колонки. Из них подавалась вода с ржавчиной.
В доме № 1 по переулку Школьный, где тоже живут люди, водопровод и канализация на момент проверки действовали. Однако подача воды в связи с отсутствием необходимого давления была, мягко говоря, нестабильной. И жители пользовались водой поочередно! Канализацию давно прорвало. И из-за этого из дома № 1 грязь вытекала почти на придомовую территорию.
Перекрыли крышу и... забыли?
Удивительно, но факт. Вместо того чтобы жилье привести в порядок, коммунальщики пошли другим путем.
Осенью позапрошлого года унитарным предприятием «Оршакомхоз» был проведен капитальный ремонт дома № 1. А точнее — крыши, плюс в пустых квартирах установили пластиковые стеклопакеты и металлические входные двери. Но в самих квартирах за ремонт не брались.
Сельчане удивляются, почему в пустых квартирах заменили окна, двери, а в жилых — нет.
— Целесообразность проведенных работ вызывает сомнение, так как для улучшения жилищных условий граждан ничего не сделано, — отметили в ведомстве.
Меня, например, удивило, что в квартирах, где живут люди, по-прежнему, печное отопление, привозной газ в баллонах, нет горячего водоснабжения. Наверное, надо было во время ремонта улучшить условия проживания? Не так ли?
А что говорят люди? Жители из дома № 1 пожаловались на упомянутый выше ремонт кровли. Из-за этого, как они утверждают, залило потолки. Обращались на «прямую линию» в областную газету. И удивились, когда прочитали комментарий ответственного лица ЖКХ, что сами виноваты, потому что что-то во время ремонта в своем жилище неправильно сделали.
Жительница Валентина Стабровская во время нашего разговора отметила, что не могла отбелить потолок и стены после потопа. И поэтому взяла кредит (6 миллионов рублей «старыми»), чтобы сделать натяжной потолок. Она же показала «жировку»: в месяц за аренду квартиры площадью 48,6 метра оплата составляет более 19 рублей. Всего с коммунальными услугами около 32 рублей.
Она и другие жители говорили о том, что оказались заложниками ситуации. В свое время жилье не приватизировали, так и по закону давали письменное согласие на проживание в квартире на правах аренды. По логике все правильно. Но, если жилье арендное — значит, государственное, так почему ответственная организация не заботится о том, чтобы квартиры были пригодными для комфортного проживания?
Старейшина деревни Пугляи, депутат Борздовского сельсовета Татьяна Тикар как могла успокаивала земляков, которые вышли на встречу, а также поблагодарила госконтроль за вмешательство в ситуацию.
Сергей Лисенков констатировал, что коммунальщики многое исправили. А раньше доходило до абсурда. Например, поставили туалет. Но вначале забыли о том, что необходимо сделать отверстия для вентиляции. Да и почему на пути к туалету не скосили траву? А как дойти до «домика», когда нет света?
Собеседник рассказал о равнодушии в работе не только сотрудников ЖКХ. После того как Комитет госконтроля дал поручения исправить недостатки, формализм был проявлен со стороны тех, кто отвечает за здоровье сельчан.
— Например, в ответе из Витебского областного центра гигиены и эпидемиологии сообщили, что с водопроводом и канализацией дома № 1 все в порядке. А на самом деле специалисты Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии не заметили разлива фекальной канализации, неудовлетворительного качества воды. В доме № 5, по их мнению, вообще отсутствовали водопровод и канализация, — уточнил собеседник.
Потребовалось еще одно вмешательство областного Комитета с выездом на место. И в очередной раз обнаружили имеющиеся недостатки. После этого процесс пошел быстрее. Что сделали? Почистили водонапорную башню артезианской скважины. В результате качество воды улучшилось и «напор» стал мощнее. Также заменили водопроводные трубы к дому № 5. Кроме этого, начали ремонт пустующих квартир в доме № 1. Ликвидированы другие недостатки.
— Складывается неприглядная ситуация, когда людей из-за небрежности и безразличия отдельных должностных лиц бросили одних решать свои жилищные проблемы. И это при том, что они проживают в государственном жилье, — констатировали по итогам мониторинга в госконтроле.
По предложению Комитета несколько должностных лиц и специалистов ОАО «Оршакомхоз», Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии, проводивших обследование, привлекли к дисциплинарной ответственности. Вопросы окончания ремонта и улучшения условий проживания граждан находятся на контроле. «МС» также будет следить за решением людских бед. О чем мы позже и сообщим.
Комментарий в тему
Председатель Оршанского районного Совета депутатов Анатолий Сильченко рассказал, что местная власть в курсе ситуации. В сельском исполкоме новый председатель.
— Озвученные вопросы, волнующие сельчан, рассмотрим. И по мере возможностей то, что можно будет сделать, сделаем, — отметил он.
16:38 22/07/2018
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