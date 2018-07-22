Чем недовольны деревенские арендаторы жилья?

Вода по очереди





Есть туристы, которые любят ездить в экстремальные путешествия. Например, на территорию «мертвого города» Припять возле Чернобыльской АЭС. Но ведь там люди не живут. А вот в Пугляи — живут! Если бы организовать экскурсию туда, безусловно, у любителей экстрима впечатлений было бы много.





Всего в деревне пять домов, возведенных в 1960-1970-х годах. Два стоят без жильцов. Кстати, как подсчитали в госконтроле, во всех домах 69 квартир, 44 из которых пустые, заселенны только 25.





— В апреле изучали состояние государственного жилищного фонда. Заехали сюда. Квартиры без жильцов находились в непригодном для проживания состоянии. В частности, часть окон была заложена кирпичом, затянута пленкой, не было элементов некоторых рам, перегородок стен. Увидели также, что полов нет, как и дверей, печей, электропроводки. Где все это? Вопрос, ответа на который пока нет, — рассказал Сергей ЛИСЕНКОВ, сотрудник контрольного ведомства.





В ходе мониторинга выяснилось, что в жилом доме № 5 по переулку Школьный не работали водопровод и канализация. При этом не было дворовых туалетов.





Контролеры проверили, как работают около домов две водозаборные колонки. Из них подавалась вода с ржавчиной.





В доме № 1 по переулку Школьный, где тоже живут люди, водопровод и канализация на момент проверки действовали. Однако подача воды в связи с отсутствием необходимого давления была, мягко говоря, нестабильной. И жители пользовались водой поочередно! Канализацию давно прорвало. И из-за этого из дома № 1 грязь вытекала почти на придомовую территорию.









Перекрыли крышу и... забыли?





Удивительно, но факт. Вместо того чтобы жилье привести в порядок, коммунальщики пошли другим путем.





Осенью позапрошлого года унитарным предприятием «Оршакомхоз» был проведен капитальный ремонт дома № 1. А точнее — крыши, плюс в пустых квартирах установили пластиковые стеклопакеты и металлические входные двери. Но в самих квартирах за ремонт не брались.





Сельчане удивляются, почему в пустых квартирах заменили окна, двери, а в жилых — нет.





— Целесообразность проведенных работ вызывает сомнение, так как для улучшения жилищных условий граждан ничего не сделано, — отметили в ведомстве.





Меня, например, удивило, что в квартирах, где живут люди, по-прежнему, печное отопление, привозной газ в баллонах, нет горячего водоснабжения. Наверное, надо было во время ремонта улучшить условия проживания? Не так ли?





А что говорят люди? Жители из дома № 1 пожаловались на упомянутый выше ремонт кровли. Из-за этого, как они утверждают, залило потолки. Обращались на «прямую линию» в областную газету. И удивились, когда прочитали комментарий ответственного лица ЖКХ, что сами виноваты, потому что что-то во время ремонта в своем жилище неправильно сделали.





Жительница Валентина Стабровская во время нашего разговора отметила, что не могла отбелить потолок и стены после потопа. И поэтому взяла кредит (6 миллионов рублей «старыми»), чтобы сделать натяжной потолок. Она же показала «жировку»: в месяц за аренду квартиры площадью 48,6 метра оплата составляет более 19 рублей. Всего с коммунальными услугами около 32 рублей.





Она и другие жители говорили о том, что оказались заложниками ситуации. В свое время жилье не приватизировали, так и по закону давали письменное согласие на проживание в квартире на правах аренды. По логике все правильно. Но, если жилье арендное — значит, государственное, так почему ответственная организация не заботится о том, чтобы квартиры были пригодными для комфортного проживания?





Старейшина деревни Пугляи, депутат Борздовского сельсовета Татьяна Тикар как могла успокаивала земляков, которые вышли на встречу, а также поблагодарила госконтроль за вмешательство в ситуацию.





Сергей Лисенков констатировал, что коммунальщики многое исправили. А раньше доходило до абсурда. Например, поставили туалет. Но вначале забыли о том, что необходимо сделать отверстия для вентиляции. Да и почему на пути к туалету не скосили траву? А как дойти до «домика», когда нет света?





Собеседник рассказал о равнодушии в работе не только сотрудников ЖКХ. После того как Комитет госконтроля дал поручения исправить недостатки, формализм был проявлен со стороны тех, кто отвечает за здоровье сельчан.





— Например, в ответе из Витебского областного центра гигиены и эпидемиологии сообщили, что с водопроводом и канализацией дома № 1 все в порядке. А на самом деле специалисты Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии не заметили разлива фекальной канализации, неудовлетворительного качества воды. В доме № 5, по их мнению, вообще отсутствовали водопровод и канализация, — уточнил собеседник.





Потребовалось еще одно вмешательство областного Комитета с выездом на место. И в очередной раз обнаружили имеющиеся недостатки. После этого процесс пошел быстрее. Что сделали? Почистили водонапорную башню артезианской скважины. В результате качество воды улучшилось и «напор» стал мощнее. Также заменили водопроводные трубы к дому № 5. Кроме этого, начали ремонт пустующих квартир в доме № 1. Ликвидированы другие недостатки.





— Складывается неприглядная ситуация, когда людей из-за небрежности и безразличия отдельных должностных лиц бросили одних решать свои жилищные проблемы. И это при том, что они проживают в государственном жилье, — констатировали по итогам мониторинга в госконтроле.





По предложению Комитета несколько должностных лиц и специалистов ОАО «Оршакомхоз», Оршанского зонального центра гигиены и эпидемиологии, проводивших обследование, привлекли к дисциплинарной ответственности. Вопросы окончания ремонта и улучшения условий проживания граждан находятся на контроле. «МС» также будет следить за решением людских бед. О чем мы позже и сообщим.



