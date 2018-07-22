В Молдове пьяных водителей отправят в морг и на кладбище

Автомобильное законодательство Молдавской республики претерпело некоторые изменения. В частности, ужесточился штраф за пьяную езду - теперь водители заплатят 25 тысяч леев (~1 500 долларов) или будут привлечены к 60 часам общественных работ... в моргах и на кладбищах! Почему именно такие места выбраны для рабочей силы, не сообщается, но, вероятно, здесь имеет место и психологический фактор. Ведь от пьяной езды до гроба не так уж далеко.





Помимо этого, водителей будут лишать прав, а для их возврата потребуется заново проходить водительские курсы. В прошлом году власти Молдовы уже ужесточили нормы алкогольного опьянения. При концентрации алкоголя 0,5 г / л в крови и 0,3 мг / л в выдыхаемом воздухе и более водитель считается сильно пьяным и подвергается максимальному наказанию.





А не перенять ли нам опыт с кладбищами?..