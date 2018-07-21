Уроженка Беларуси стала лучшим юмористом в американском Сент-Луисе









Как сообщает газета, конкурс был организован Helium Comedy Club. Причем Тина до этого дважды участвовала в нем, но оба раза не проходила дальше предварительного этапа.





А теперь сразу победила, опередив около сотни человек. И даже показалось, что выиграла без особого труда. «В этот раз я сделала так, чтобы все получилось», – пояснила Дыбаль.





Любопытно, что в своем выступлении она представила номер про своих родителей. «Иностранные родители по природе своей очень забавны», – сказала уроженка Беларуси.





Во время одного из выступлений. Фото: Twitter





Чтобы победить в конкурсе, Тине пришлось потратить много труда. И даже не на репетиции – ведь она регулярно выступает на сценах Comedy Club в Сент-Луисе.





Силы скорее пошли на реорганизацию имеющегося у нее репертуара, чтобы ужаться в отведенные конкурсом временные рамки.





Дыбаль занялась жанром стэндапа в 2014 году. И в то же самое время начала учиться в школе импровизационной комедии Improv Shop.





Теперь она дает выступления пять вечеров в неделю, особенно часто в Funny Bone Comedy Club.





Говоря о своем первом выступлении на сцене, Тина признается, что хотела бы его забыть. «Есть видео, но не могу заставить себя его просмотреть. Боюсь. Уверена, шутки были ужасные».





Во время одного из выступлений. Фото: Facebook





Свой жанр она описывает как сочетание уязвимости и язвительности. Причем готова говорить на самые разные темы – без каких-либо границ.





«Основная линия – уязвимость, – поясняет Дыбаль. – Я не боюсь признавать свои недостатки и говорить о вещах, про которые обычно не говорят».





Уже два года она находится в отношениях с еще одним мастером стэндапа – Рэйфом Уильямсом. Они встретились на выступлениях и сначала полгода просто дружили.





Вдвоем они появляются на одних и тех же афишах, выступают на одних и тех же площадках, и Рэйф в 2016 году выиграл тот же самый конкурс, что сейчас и Тина.





«Это весело, – объясняет уроженка Беларуси. – Мы оба занимаемся тем, что любим, и оба понимаем, что происходит».