Двойное убийство в Бобруйске

Около 7.00 20 июля в оперативно-дежурную службу УВД Бобруйского горисполкома по телефону 102 поступило сообщение от неизвестной, которая просила помощи. Они вместе с подругой закрылись в ванной комнате квартиры в доме по улице Лынькова, куда пытался проникнуть неизвестный. Точного адреса она не назвала, сказав только номер квартиры. Как позже оказалось - ошибочный.





Характер сообщения указывал на то, что девушкам угрожает серьезная опасность. В связи с этим личный состав управления внутренних дел Бобруйского горисполкома был поднят по тревоге. Сотрудники милиции проделали масштабную и кропотливую работу по проверке поступившего сообщения. Осуществлялась отработка всех многоквартирных жилых домов по улице Лынькова и прилегающей к ней территории, проверялись увеселительные заведения, изучались записи камер видеонаблюдения.





Во время оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что 26-летняя бобруйчанка и ее 27-летняя знакомая отдыхали в кафе, где познакомились с неизвестным мужчиной, с которым затем уехали на такси. Сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки был установлен мужчина, с которым видели этих девушек. Им оказался неоднократно судимый, нигде не работающий 36-летний бобруйчанин. Вскоре по приметам он был задержан. В ванной комнате квартиры задержанного по улице Лынькова были обнаружены трупы двух девушек со следами насильственной смерти, одной из которых была позвонившая в милицию бобруйчанка.





В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. С ним проводятся необходимые оперативные и следственные мероприятия, в ходе которых будут установлены мотив и обстоятельства совершения преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Убийство). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненного заключения, или смертной казни.